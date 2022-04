I delitti del lago è un film thriller del 2016. 92 minuti di tensione che vede una ragazza sconvolta dall’assassinio di sua madre.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su I delitti del lago, film di genere thriller diretto da Steven R. Monroe. La protagonista è una teenager sconvolta dalla tragica morte di sua madre. Tutti sospettavano di suo padre, poi assolto. Un incubo senza fine per lei.

I delitti del lago trama e cast

La protagonista de I delitti del lago è Zoe, interpretata da Diana Hopper, una ragazza la cui vita è stata sconvolta dall’assassinio di sua madre. Per il delitto l’unico indiziato era suo padre Pace, in seguito prosciolto in assenza di prove. Tutto sembrava puntare contro l’uomo e dopo la mancata condanna Zoe si è trasferita con Jamie, zia paterna interpretata da Sarah Lind. La donna ha provato a crescerla nella maniera più serena possibile, tentando di alleviare il suo dolore. Se da una parte vi è la sofferenza per la morte della madre, infatti, dall’altra c’è il costante sospetto che suo padre sia un crudele assassino.

Trascorsi svariati anni dal delitto, Zoe sogna di trasferirsi a Los Angeles, lasciandosi alle spalle il prima possibile suo padre, i pettegolezzi della piccola città in cui vive e il dramma della sua famiglia. Le manca però il denaro sufficiente per poter realizzare il suo progetto. Si ritroverà di fianco a Michael, che ha il volto di Shawn Christian. Questi è un uomo sposato, con il quale avvierà una relazione di convenienza, avendo bisogno di denaro. Il suo cadavere verrà però rinvenuto di colpo nel lago. Una morte che richiama alla memoria quella di sua madre. La polizia indagherà nuovamente su Pace, suo padre, che per gli agenti ha completato lo sterminio della propria famiglia anni dopo. Jamie è però convinta dell’innocenza di suo fratello. Proverà a scagionarlo in ogni modo, fino a individuare il vero responsabile.

