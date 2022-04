Mahmood in concerto a Trezzo d’Adda: scaletta

Mahmood inizia il proprio attesissimo tour con il concerto a Trezzo d’Adda: scopriamo la scaletta.

Mahmood è pronto a partire col suo tour internazionale che andrà in scena tra la fine di aprile e il mese di maggio. Il tour di Mahmood partirà con una data zero a Trezzo d’Adda, al Live Music Club, per poi toccare le principali città europee come Amsterdam, Parigi e Madrid, e fare quindi ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Eurovision. La data di Trezzo d’Adda è stata l’ultima aggiunta al calendario, che inizialmente era stato concepito per i mesi di novembre e dicembre 2021, ma poi a causa della pandemia è stato ridisegnato. Ora però non ci sarà nessun rinvio: il tour di Mahmood è pronto a partire e avrà inizio giovedì 21 aprile a Trezzo d’Adda,

Mahmood, la scaletta del concerto a Trezzo d’Adda

Dopo il successo al Festival di Sanremo, in coppia con Blanco con la strepitosa canzone Brividi, Mahmood è pronto a portare la sua musica in giro per l’Europa e per l’Italia. Nella scaletta ci saranno sicuramente le canzoni provenienti dall’ultimo album del cantante, Ghettolimpo, successi come Klan, Rapide e Inuyasha. Mahmood canterà ovviamente anche i brani contenuti nel suo album d’esordio, Gioventù bruciata, come Soldi, brano con cui Mahmood ha tronfato per la prima volta all’Ariston di Sanremo.

Sarà la seconda volta che Mahmood si esibirà all’estero, queste sono nel dettaglio le date del tour di Mahmood:

Giovedì 21 aprile 2022 – Live Music Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

Sabato 23 aprile 2022 – Bataclan, Parigi

Lunedì 25 aprile 2022 – De Roma, Anversa

Martedì 26 aprile 2022 – Melkweg, Amsterdam

Giovedì 28 aprile 2022 – Les Docks, Losanna

Sabato 30 aprile 2022 – Komplex 457, Zurigo

Lunedì 2 maggio 2022 – O2 Shepherd’s Bush Empire, Londra

Mercoledì 4 maggio 2022 – Sala But, Madrid

Lunedì 16 maggio 2022 – Concordia, Venaria (TO)

Martedì 17 maggio 2022 – Alcatraz, Milano

Mercoledì 18 maggio 2022 – Alcatraz, Milano

Sabato 21 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma

Domenica 22 maggio 2022 – Palapartenope, Napoli

Martedì 24 maggio 2022 – Tuscany Hall, Firenze

Mercoledì 25 maggio 2022 – Gran Teatro Geox, Padova

Venerdì 27 maggio 2022 – Palladium, Varsavia

Sabato 28 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma

Lunedì 30 maggio 2022 – Alcatraz, Milano

Martedì 31 maggio 2022 – Vox Club, Nonantola (MO)

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI