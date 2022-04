Perché non va in onda isola dei famosi 2022: la verità spiazza

Perché l’Isola dei famosi non va in onda stasera, giovedì 21 aprile? Scopriamo il motivo che ha spiazzato i fan.

Non va in onda giovedì 21 aprile il consueto appuntamento con l’Isola dei famosi. Il reality show di Ilary Blasi alza bandiera bianca per giovedì, lasciando spazio al Big Show di Enrico Papi. Ma qual è il motivo di questa scelta? Andiamolo a scoprire.

Perché l’Isola dei famosi non va in onda stasera giovedì 21 aprile

In molti hanno pensato che la motivazione fosse dovuta alla concorrenza di Don Matteo, che giovedì scorso ha fatto soffrire parecchio lo show di Ilary Blasi, battendolo nella gara di ascolti. In realtà il motivo è ben diverso e non c’entra nulla con la concorrenza televisiva.

L’Isola dei Famosi non va in onda giovedì 21 aprile per via della coincidenza con l’inizio della versione spagnola dello show: Supervivientes. La prima puntata richiede un enorme sforzo logistico, con lo spostamento di imbarcazioni e troupe per far sbarcare j naufraghi sull’isola. Per facilitare dunque i lavori per l’inizio della versione spagnola dell’Isola, quindi, l’edizione italiana va in pausa per una puntata, pronta a tornare col consueto appuntamento due volte a settimana dalla prossima settimana.

Rimane vivo comunque il confronto con Don Matteo per l’Isola dei famosi, che si riproporrà giovedì prossimo. Negli ultimi tempi Canale 5 sta vivendo alcune difficoltà, dopo la delusione di Ultima Fermata. In generale il palinsesto Mediaset ha fatto registrare una preoccupante battuta d’arresto, con il flop de La pupa e il secchione che è stato abbastanza eclatante. Per questi motivi, dunque, l’Isola dei famosi ha il compito di rialzare le sorti di Mediaset in questa stagione televisiva, cercando di tenere il confronto con le fiction Rai che stanno ottenendo ottimi risultati. Il confronto al giovedì con una delle serie più amate come Don Matteo non è semplice, ma dalla prossima settimana Ilary Blasi tornerà a dare battaglia con la sua Isola, dopo lo stop di giovedì 21 aprile.

