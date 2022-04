Tommaso Paradiso in concerto a Roma: scaletta

Tommaso Paradiso arriva nella sua Roma con il proprio tour: scopriamo le scalette dei concerti nella Capitale.

Il 25 marzo ha preso finalmente il via il primo tour da solista di Tommaso Paradiso. Dopo la separazione dai Thegiornalisti, il cantante romano ha intrapreso la carriera individuale, pubblicando il suo primo album: Space Cowboy. Dopo alcuni rinvii, dovuti alla pandemia da Covid-19, Tommaso Paradiso ha finalmente potuto cominciare questo nuovo capitolo della sua vita, con un tour che ha preso il via con una doppia data a Jesolo, per approdare poi a Napoli, Bari, Torino, Bologna, Firenze e Milano. Ora, dopo due date dal Teatro degli Arcimvoldi nel capoluogo lombardo, Paradiso arriva finalmente nella sua Roma, per quattro date da non perdere.

Tommaso Paradiso, la scaletta dei concerti a Roma

Lo Space Cowboy tour di Tommaso Paradiso arriva al suo momento clou, che coincide anche con gli atti conclusivi del percorso. Dopo le quattro date di Roma, l’ex leader dei Thegiornalisti tornerà per un concerto a Milano, prima delle ultime due date che però si terranno in estate a Roccella Jonica e Taormina, quando avrà preso inizio anche il summer tour del cantante.

I quattro concerti a Roma saranno il 21 e 22 aprile e il 29 e 29 aprile, nella splendida location dell’Auditorium della Conciliazione. Tommaso Paradiso canterà ovviamente le canzoni del nuovo album, Space Cowboy, e i suoi primi singoli che non hanno trovato posto nel cd come I nostri anni e Non avere paura. La scaletta prevede però anche i più grandi successi realizzati da Tommaso Paradiso con i Thegiornalisti, da Completamente a Questa nostra stupida canzone d’amore, fino a Riccione e Maradona y Pelè. Una scaletta ricchissima per un tour pronto a entrare nel suo apice, verso il suo momento conclusivo.

