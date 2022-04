Un figlio di nome Erasmus: trama e cast

Un figlio di nome Erasmus è una commedia del 2020 di Alberto Ferrari, che porta a reincontrarsi alcuni vecchi amici a 20 anni da un viaggi in Erasmus.

Alberto Ferrari (Tra due donne, La terza stella) dirige una commedia che, partendo da un piccolo giallo legato alla paternità di una ragazza, riflette sulla vita e sul tempo che passa, sulla gioventù e sul rimpianto per le proprie scelte. A supportarlo, un cast di comici abbastanza noti: ecco trama e cast di Un figlio di nome Erasmus.

Un figlio di nome Erasmus: la trama del film

Sono passati vent’anni da quando Ascanio, Jacopo, Enrico e Pietro condivisero una coivolgente esperienza di studio Erasmus in Portogallo: dopo tutto questo tempo, ognuno di loro ha preso una strada diversa, ma ora una brutta notizia li costringe a rivedersi e affrontare nuovamente il loro passato.

I quattro scoprono infatti che una donna che avevano tutti amato durante quel viaggio è tragicamente morta, così i protagonisti decidono di tornare a Lisbona per il funerale. Quello che non sanno è che la donna ha lasciato in eredità una figlia ventenne, di cui non si sa chi sia il padre: i quattro amici dovranno sottoporsi a un test del dna per scoprire la verità.

Un figlio di nome Erasmus: il cast del film

Il cast di Un figlio di nome Erasmus annovera molti attori comici noti del cinema e della televisione italiana, a partire dalla coppia di comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (Camera Café, Immaturi). Ecco l’elenco completo degli interpreti.

LUCA BIZZARRI – Ascanio

PAOLO KESSISOGLU – Jacopo

DANIELE LIOTTI – Enrico

RICKY MEMPHIS – Pietro

CAROL ALT – Alexandra

VALENTINA CORTI – Diletta

FELIPA PINTO – Alice

