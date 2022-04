Amaremare Dolcenera: testo e significato canzone

Amaremare, andiamo alla scoperta del testo e del significato della famosa canzone di Dolcenera.

Amare il mare è ormai la frase associata a Dolcenera, autrice della celebre canzone Amaremare, realizzata in collaborazione con Greenpeace, di cui la cantante è ambasciatrice. Andiamo a scoprire il testo e il significato del brano.

Amaremare: il significato della canzone di Dolcenera

Il tema principale della canzone è l’inquinamento ambientale, in particolare quello dei mari contaminati dalla plastica.

Amaremare: il testo della canzone di Dolcenera

Ale

Ale, na-na-na-na-na-na

Sdraiata sul divano con un caldo africano

Provo a immaginare come fare

La foto più bella dell’estate

Che batta il record dei mi piace

Mi serve un drone che dall’alto fa uno zoom

M’inquadra fluttuare stesa pancia in su

Ma sto per affogare

Da sola in mezzo al mare

Tra milioni e milioni di buste

Lattine, le siga e cannucce

Metà del pianeta di plastica

Un bimbo gioca in spiaggia innocente

Mi dice che la fine è imminente

Che è anche colpa mia è evidente

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você se ama

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você me ama

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você se ama

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você me ama

A chi non piace godere, a chi non piace comprare

Serve spazio mentale per avere morale

Un Photoshop alla Madre Terra

Record di like al Pianeta Terra

Milioni e milioni di buste

Bottiglie, piattini e cosucce

Metà del pianeta di plastica

Un bimbo gioca in spiaggia innocente

Mi dice che la fine è imminente

Che è stata colpa mia è evidente

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você se ama

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você me ama

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você se ama

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você me ama

Amare il mare, amare il mare

Se você se ama (Se você me ama)

Non c’è età né società

Non c’è età né società

Ale, na-na-na-na-na-na

Ale, na-na-na-na-na-na

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você se ama

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você me ama

Amare il mare, amare il mare è amare te

Amare il mare, amare il mare è amare te

Ama o mar se você me ama

