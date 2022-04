Perché Asia Argento e Morgan si sono lasciati? Ecco il racconto della loro storia d’amore, dalla quale è nata Anna Lou.

Scopriamo il dietro le quinte della storia d’amore tra Asia Argento e Morgan. Una relazione tormentata, nella parte finale, ma incredibilmente ricca di sentimenti. In seguito vi sono stati anni turbolenti tra loro, uniti sempre dall’amore per Anna Lou. Oggi i rapporti sembrano essere tornati sereni.

LEGGI ANCHE – Asia Argento vita privata: marito e figli

Asia Argento e Morgan perché si sono lasciati

Per anni si è continuato a parlare di Asia Argento e Morgan, della loro storia d’amore e della seguente rottura tormentata. A unirli è ancora l’amore per la figlia Anna Lour ma nulla di romantico ormai vi è rimasto tra loro. Le continue frecciatine hanno però riempito pagine di giornali. Insieme dal 2000 al 2006.

Morgan aveva parlato del profondo dolore provato per la fine della loro storia d’amore. È arrivato a indicare lei come causa del fatto che la sua salute fosse claudicante. Era arrivato a pesare 45 kg, ha spiegato, con l’autostima ormai sotto i piedi. Parole che Asia Argento non poteva lasciar andare così, senza una risposta.

Ha svelato dei dettagli privati sul loro amore. Al tempo lui voleva farsi vedere in strada con lei, che era ben più famosa. Ha poi sottolineato come la perdita di peso drastica fosse legata all’uso di droga, non di certo ai suoi comportamenti casalinghi nei suoi confronti. Ha poi spiegato come sia stato lui a lasciarla, allontanandosi con Anna Lou. Ha poi negato fortemente d’averlo picchiato mentre dormiva, cosa denunciata da lui.

Questo confronto a distanza dovrebbe ben chiarire come fosse divenuta tossica la loro relazione e perché fosse necessario terminasse, per il bene di entrambi. Oggi provano ad avere un rapporto più equilibrato, anche per il bene della figlia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI