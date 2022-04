First Kill: trama e cast

First Kill è un film di genere thriller diretto nel 2017 da Steven C. Miller con Bruce Willis protagonista. Vediamo insieme trama e cast della pellicola.

Da un lato un veterano del cinema d’azione come Bruce Willis, dall’altro un attore ancora in cerca del modo di schiodarsi da un ruolo ingombrante come Hayden Christensen. Il tutto mescolato assieme in un thriller adrenalinico a sfondo famigliare. Alla regia c’è lo Steven C. Miller, specialista del cinema low budget.

First Kill: la trama del film

Will è un giovane padre di famiglia che lavora come broker di Wall Street, che per migliorare il proprio rapporto con il figlio Danny decide di tornare con la famiglia al proprio paese d’origine per passare un po’ di tempo assieme e andare a caccia.

Lì, però, Danny viene rapito da un criminale, che inizia a ricattare Will. Il protagonista dovrà così chiedere aiuto al vecchio amico Howell, che è un poliziotto, per risolvere la situazione. Nel frattempo, l’antagonista prenderà in ostaggio anche la moglie di Will.

First Kill: il cast del film

First Kill è un film a basso budget, che si avvale principalmente della notorietà dei due attori protagonisti: Bruce Willis non ha bisogno di presentazione, essendo un’icona del cinema d’azione americano a partire dalla saga di Die Hard. Hayden Christensen, invece, è noto soprattutto per il ruolo di Anakin Skywalker nella seconda trilogia dei Star Wars.

HAYDEN CHRISTENSEN – Will Beeman

BRUCE WILLIS – Marvin Howell

TY SHELTON – Danny Beeman

GETHIN ANTHONY – Levi Barrett

MEGAN LEONARD – Laura Beeman

TYLER JON OLSON – agente Tom Davies

JESSE PRUETT – agente Lewis

SHEA BUCKNER – Charlie Stechel

WILLIAM DEMEO – Richie Stechel

MAGI AVILA – Adele Fantion

