Il favoloso mondo di Amelie: trama e cast

Il favoloso mondo di Amelie è un film di culto diretto da Jean-Pierre Jeunet nel 2001, con protagonista Audrey Tautou. Ecco trama e cast della pellicola.

Un piccolo gioiello del cinema francese, Il favoloso mondo di Amelie è una commedia sentimentale divertente e bizzarra, diretta da un regista molto particolare con Jean-Pierre Jeunet (Delicatessen, La città perduta). Se siete alla ricerca di un film spensierato e diverso dal solito, ecco qualcosa che fa al caso vostro.

Il favoloso mondo di Amelie: la trama del film

A Parigi esiste un posto chiamato Café de Duex Moulins, un locale piccolo e accogliente, immerso in un mondo che pare sospeso nel tempo. Qui lavora una ragazza di nome Amelie Poulin: introversa, fin da bambina si è rifugiata in un mondo tutto suo, onirico e fantasioso.

Per riempire la sua vita solitaria, gravata anche dal lutto per la tragica morte della madre (da cui il padre non si è mai del tutto ripreso), Amelie osserva gli strambi avventori del caffé e studia il loro comportamento, cercando di uscire dal proprio guscio. Pian piano, deciderà di dedicarsi ad aiutare il prossimo.

Il favoloso mondo di Amelie: il cast del film

Essendo un film francese non ad alto budget, Il favoloso mondo di Amelie fa affidamento su un cast di nomi noti soprattutto in Francia. Il più celebre tra i suoi interpreti, all’epoca, era senza dubbio Mathieu Kassovitz, attore e regista noto principalmente per aver diretto L’odio. Ma la pellicola di Jeunet ha lanciato la carriera di Audrey Tautou, che ha poi lavorato in film come Il codice da Vinci e Coco avant Chanel.

AUDREY TAUTOU – Amelie Poulain

MATHIEU KASSOVITZ – Nino Quincampoix

RUFUS – Raphaël Poulain

LORELLA CRAVOTTA – Amandine Poulain

SERGE MERLIN – Raymond Dufayel, l’uomo di vetro

JAMEL DEBBOUZE – Lucien

CLOTILDE MOLLET – Gina

CLAIRE MAURIER – Suzanne

ISABELLE NANTY – Georgette

DOMINIQUE PINON – Joseph

ARTUS DE PENGUEM – Hipolito, lo scrittore

YOLANDE MOREAU – Madeleine Wallace

URBAIN CANCELIER – Collignon

MAURICE BENICHOU – Bretodeau

VALERIE ZARROUK – Bretodeau donna

MICHEL ROBIN – il padre di Collignon

DOMINIQUE BETTENFELD – il vicino di Amélie

