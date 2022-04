Subsonica in concerto a Nonantola: scaletta

I Subsonica sbarcano a Nonantola, provincia di Modena, per due tappe del Microchip temporale italiano.

Continua il Microchip temporale tour e fa tappa in Emilia-Romagna. I Subsonica saranno protagonisti di due concerti al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena, venerdì 22 aprile e sabato 23 aprile. Siamo entrati ormai nella seconda metà del tour, dopo l’esordio a Torino con ben tre date e poi le tappe in alcune delle più importanti città d’Italia come Roma, Milano e Firenze. Ora, dopo Padova, la band torinese sarà protagonista di due serate a Nonantola, per poi continuare il tour sbarcando a Napoli. Andiamo a scoprire qualcosa in più sui die concerti emiliani dei Subsonica.

Subsonica, la scaletta dei concerti a Nonantola

I due concerti di venerdì 22 aprile e sabato 23 aprile sono i recuperi delle date del 6. 7 marzo 2020. A più di due anni di distanza dunque i Subsonica riescono finalmente a dare vita al Microchip temporale tour, portando in giro per l’Italia un album che ha fatto rivivere il secondo disco della band, Microchip emozionale, con una nuova edizione contenente i brani reinterpretati insieme ad alcuni dei principali esponenti della scena musicale italiana del momento.

Intanto, oltre a Microchip temporale i Subsonica hanno anche realizzato il loro nono album di inediti, Mentale strumentale, e la scaletta dei concerti di questo tour offre un mix importante tra canzoni più vecchie e i nuovi successi della band torinese. Ecco dunque la scaletta prevista per i due concerti a Nonantola:

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino

Numero uno

Aspettando il Sole

Sonde

Io non sono razzista ma…

Aurora sogna

Depre

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il centro della fiamma

Il mio DJ

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli

