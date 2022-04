Tre eliminazioni nella decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 di ieri sera. Ilary Blasi show su chi è stato eliminato e che ha irritato tutti

Gli eliminati della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda ieri sera 22 aprile hanno trascinato con sé una lunga scia di polemiche. La serata è iniziata subito con il botto, Ilary Blasi vestita di nero con i biondi capelli sciolti sulle spalle ha immediatamente lanciato una clip infuocata. Le due tribù Cucaracha e Tiburon si sono scontrati per i cocchi rubati. Il gruppo dei Tavassi rivendicava a quello di Roger e Blind la restituzione dei frutti sottratti che invece non sono stati restituiti.

E’ stata poi la volta del momento più gossipposo della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 di ieri sera. La ex fidanzata di Roger Balduino era di nuovo in studio per un confronto a distanza con Estefania Bernal. La brasiliana ha voluto avvertire l’ex Miss Universo che prima di partire il modello non aveva chiuso con lei ma erano ufficialmente fidanzati. Inoltre ha rinfacciato alla naufraga di essere poco solidale con le donne. La concorrente dell’Isola dei Famosi, senza tentennare, ha difeso il suo uomo dicendo di avere fiducia in Roger e di credere alle sue parole. L’ex fidanzata del modello brasiliano ha detto di essere convinta che se il ragazzo la rivedrà tornerà tra le sue braccia.

Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato il 22 aprile

Ilary Blasi non ci ha pensato su due volte. Per lei ci sarà un confronto faccia a faccia e nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì, sarà in Honduras. Si è passato poi alla prova polpette che ha visto protagonista Carmen Di Pietro. Ad ogni risposta esatta di cultura generale, suo figlio Alessandro avrebbe mangiato una porzione di carne altrimenti doveva rinunciare alla ricompensa. I naufraghi hanno scoperto che ufficialmente dalla decima puntata dell’Isola dei Famosi sono state annullate tribù e coppie. Tutti i concorrenti gareggiano singolarmente. Dopo gli eliminati di ieri sera, c’è stata una forte polemica sulla prova ricompensa e tre emozionanti momenti dedicati rispettivamente ad Ilona Staller, Roger Balduino e Nicolas Vaporidis.

Cicciolina ha raccontato del suo difficile rapporto con l’ex marito e di essersi sposata con Salvatore per necessità rivelando di aver perso anche una bambina in un aborto spontaneo. Roger Balduino ha ricevuto una lettera da suo figlio Endrick con un disegno che raffigurava lui e suo padre giocare a pallone in Brasile. Il bambino ha scritto di fare il tifo per il suo papà e di essere orgoglioso del suo percorso. Infine Nicolas Vaporidis ha svelato di essere fidanzato ma non ha voluto rivelare l’identità della ragazza dicendo di volerla proteggere. Sappiamo che è bionda, non fa parte del mondo dello spettacolo e che ha fatto uscire fuori la migliore parte di lui che ora si sente appieno se stesso.

Prima delle nomination è stato fatto il resoconto di chi è uscito alla decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda ieri sera 22 aprile. Gli eliminati sono Marco Senise che ha perso al televoto settimanale contro Estefania e Roger, Lory Del Santo che ha perso il televoto flash in palapa e ad uscire definitivamente dal gioco è stato Gustavo Rodriguez sconfitto da Clemente Russo. Le percentuali degli eliminati dell’Isola dei Famosi di ieri sera sono state bulgare. Il padre di Belen è stato eliminato con l’84% dei voti. Probabilmente a pesare nella scelta dei telespettatori è stato l’atteggiamento dell’uomo che quasi alla chiusura del televoto flash ha fatto un appello per farsi eliminare (un po’ sulla falsariga del figlio Jeremias).

Isola dei Famosi 2022 chi è in nomination 22 aprile

Chi è stato eliminato ha quindi scatenato l’ironia di Ilary Blasi e degli opinionisti che lo ha invitato ad andare via con il sorriso. Marco Senise e Lory Del Santo sono invece sbarcati su Playa Sgamada dove hanno ritrovato Clemente Russo. Al termine della puntata è stato ufficializzato chi è in nomination. Il gruppo, quasi all’unanimità, ha votato Ilona che aveva già ricevuto due baci di Giuda da Marco e Lory. I restanti naufraghi che non hanno raggiunto la maggioranza dei loro voti delle nomination si sono divisi tra Licia Nunez e Nicolas Vaporidis.

Dunque sono stati nominati all’Isola dei Famosi nella decima puntata e quindi sono al televoto Ilona Staller ed Edoardo Tavassi, indicato dal leader Blind.

