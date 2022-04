Nella puntata di ieri sera 22 aprile dell’Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria ha svelato un retroscena sulla prova leader tra Roger e Blind: la reazione di Edoardo Tavassi è furiosa

All’Isola dei Famosi 2022 non mancano i colpi di scena e gli accordi tra i naufraghi. Spesso è accaduto per le nomination che ci si accordasse per scegliere chi votare e rispedire dall’Honduras in Italia. C’è però un retroscena sulla prova leader della decima puntata dell’Isola in onda ieri sera 22 aprile rivelato dall’opinionista Vladimir Luxuria che ha scatenato l’ira, in particolare, di Edoardo Tavassi. Dati gli screzi avuti tra i concorrenti del reality, non è difficile immagine chi sono i protagonisti di questo diverbio.

Si tratta di Roger Balduino e Blind. Tutto nasce dalla vicenda dei famosi cocchi rubati nei giorni scorsi. Quando c’erano ancora le due tribù, i Cucaracha hanno rivelato che i Tiburon gli hanno rubato questi indispensabili frutti per il fabbisogno quotidiano. Mentre Nicolas Vaporidis ha optato per una mediazione, i Tavassi si sono particolarmente innervositi. Con queste premesse Vladimir Luxuria, a cui non sfugge niente, ha guardato con particolare attenzione la prova leader dell’Isola dei Famosi di ieri sera 22 aprile.

Nella decima puntata i quattro aspiranti leader nominati dal gruppo sono stati: Alessandro, Nicolas, Roger e Blind. Gli ultimi due rimasti in gara nella prova di resistenza sono stati Roger e Blind e a sorpresa ha vinto l’ex partecipante di X Factor. Vladi ha subito preso parola per rivelare un retroscena: per lei Roger ha fatto vincere di proposito la prova a Blind. Si sono messi d’accordo probabilmente o perché il modello brasiliano voleva tornare anzitempo in Italia in quanto troppo affamato o perché convinto di non andare in nomination a differenza del compagno di prova più a rischio.

La reazione di Edoardo Tavassi su domanda di Ilary Blasi è stata forte ed è diventata subito virale. Ha esclamato che queste scene dimostrano agli italiani quanto Roger e Blind siano falsi perché anche lui pensa che la prova leader sia falsata per favorire l’ex concorrente di X Factor. Ne è nato uno scontro verbale dove i due amici lo hanno provocato dicendo Hai paura? Il fratello di Guendalina ha continuato ad attaccarli sulla prova leader: Italiani avete capito quando uno dice cazz…?

