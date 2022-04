Scaletta Amici Serale 2022 sesta puntata 23 aprile

Amici, andiamo a vedere la scaletta della sesta puntata: tutto ciò che ci aspetta nella prossima puntata del talent show di Canale 5, in onda sabato come ogni settimana.

Prosegue la ventunesima edizione di Amici e come ogni sabato torna l’appuntamento con l’edizione serale del programma. Tante emozioni come in ogni puntata anche in questo sesto appuntamento col talent show di Maria De Filippi: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nella puntata di sabato 23 aprile.

Amici 21: la scaletta della sesta puntata

Si parte come al solito con la prima manche, che vedrà la sfida tra la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al termine del confronto, viene eletto il primo eliminato provvisorio, che va al ballottaggio definitivo. La serata prosegue poi con la seconda manche che ripropone lo stesso confronto della prima sfida, che stavolta si articola in due gare invece che tre e da cui esce il secondo alunno a rischio eliminazione.

Infine ci sarà la terza manche, che si apre col guanto di sfida tra Michele e Dario. La sfida vede opporsi la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e quella composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, protagonista dunque di tutte le tre sfide della serata. Alla fine di questo ultimo confronto viene reso noto il nome del terzo e ultimo eliminato provvisorio: i tre alunni dunque si sfidano al ballottaggio, da cui uscirà dunque l’eliminato della puntata, che sarà soltanto unito.

Non ci saranno ospiti in questa puntata, ma ad esibirsi saranno i The Kolors. Per il resto non mancheranno confronti e momenti di tensione, con la tensione che si fa alta avvicinandosi agli atti conclusivi di questa ventunesima edizione di Amici e le eliminazioni che si fanno sempre più pesanti.

