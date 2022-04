Se piovesse il tuo nome Elisa: testo e significato

Se piovesse il tuo nome: andiamo alla scoperta del significato e del testo della celebre canzone cantata da Elisa.

Tra le canzoni più amate della vastissima discografia di Elisa c’è sicuramente il brano Se piovesse il tuo nome, contenuto nell’album Diari aperti e scritto da Calcutta, con cui poi ha realizzato anche un’altra versione in featuring del brano. Andiamo dunque a scoprire il significato e il testo della canzone.

Se piovesse il tuo nome: il significato della canzone di Elisa

Il brano parla di un rapporto che si fa ancora sentire, nonostante sia finito. La cantante sente una sete implacabile e, accogliendo sotto forma di pioggia la persona amata, cerca di far rivivere quell’amore.

Se piovesse il tuo nome: il testo della canzone di Elisa

Non ci siamo mai dedicati

Dedicati le, le canzoni giuste

Forse perché di noi

Non ne parla mai nessuno

Non ci siamo mai detti le parole

Non ci siamo mai detti le parole giuste

Neanche per sbaglio

Neanche per sbaglio in silenzio

La città è piena di fontane

Ma non sparisce mai la sete

Sarà la distrazione

Sarà, sarà, sarà

Che ho sempre il Sahara in bocca

La città è piena di negozi

Ma poi chiudono sempre

E rimango solo io

A dare il resto al mondo

Se in mezzo alle strade

O nella confusione

Piovesse il tuo nome

Io una lettera per volta vorrei bere

In mezzo a mille persone

Stazione dopo stazione

E se non scendo a quella giusta è colpa tua

Non ci siamo mai visti per davvero e

Non ci siamo mai presi per davvero in giro

Neanche per sbaglio

Neanche per sbaglio in silenzio

La città incontra il tuo deserto

Che io innaffio da sempre

Sarà la mia omissione

Sarà, sarà, sarà

Che ora ho un fiore nella bocca

Se in mezzo alle strade

O nella confusione

Piovesse il tuo nome

Io una lettera per volta vorrei bere

In mezzo a mille persone

Stazione dopo stazione

E se, se non scendo a quella giusta è colpa mia

Ma senza te chi sono io

Un mucchio di spese impilate

Un libro in francese che poi non lo so

Neanche, neanche bene io

Se devi andare pago io

Scusa se penso a voce alta

Scusa se penso a voce alta

Se in mezzo alle strade

O nella confusione

Piovesse il tuo nome

Io una lettera per volta vorrei bere

In mezzo a mille persone

Stazione dopo stazione

E se, se non scendo a quella giusta è colpa

