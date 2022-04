Urlo e non mi senti Alessandra Amoroso: testo e significato

Urlo e non mi senti, scopriamo il testo e il significato di una delle canzoni più celebri di Alessandra Amoroso.

Urlo e non mi senti è un singolo del 2010, estratto dal terzo album di Alessandra Amoroso: Il mondo in un secondo. Scritto da Francesco Silvestre dei Modà, andiamo alla scoperta del testo e significato del brano.

Urlo e non mi senti: il significato della canzone di Alessandra Amoroso

Al centro del brano c’è l’assenza, con chi canta che prova a urlare i propri sentimenti, ma non raggiunge la persona desiderata, inevitabilmente lontana.

Urlo e non mi senti: il testo della canzone di Alessandra Amoroso

Tornerò, tornerò meno fragile

Resterò alla finestra, mentre un altro giorno passa in fretta

Resta lì, pure in silenzio, giudica

Ora che non avrai più paura di soffrire ancor

Dormi tranquillo e stai lontano dai miei sbagli

Intanto che riposi io continuo a chiedermi

Perché urlo e poi tu non mi senti

E dimmi se a volte poi mi cerchi tra la gente

E se è soltanto pioggia o sono lacrime

Allungo le mie mani, ma tu sei distante

Sparirò come pioggia nella sabbia

Brillerò tra le stelle

Chiudi gli occhi e riuscirai a toccarmi

Dicono che non si può rinascere

Facile dirlo per chi non ha incontrato la tua pelle

E dormi tranquillo e stai lontano dai miei sbagli

Intanto che riposi io continuo a chiedermi

Perché urlo e poi tu non mi senti

E dimmi se a volte poi mi cerchi tra la gente

E se è soltanto pioggia o sono lacrime

Allungo le mie mani, ma tu sei distante

Proprio ora che allungo le mie mani, ma tu sei distante

E dormi tranquillo e stai lontano dai miei sbagli

Intanto che riposi io continuo a chiedermi

Perché urlo, ma tu non mi senti

