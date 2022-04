Avril Lavigne in concerto a Milano: scaletta

Seconda data italiana per Avril Lavigne, che dopo aver cantato a Padova si esibirà a Milano: scopriamo la scaletta del concerto.

Due giorni di concerti in Italia per Avril Lavigne, che dopo due anni ha potuto finalmente iniziare il proprio tour in giro per il mondo, con due date anche nella penisola. Dopo il concerto di sabato 23 aprile alla Kioene Arene di Padova, la superstar canadese è pronta a concedere il bis al Mediolanum Forum di Assago, Milano. Un appuntamento dunque da non perdere, con una delle cantanti più amate dell’intero panorama musicale mondiale.

Avril Lavigne, la scaletta del concerto a Milano

In origine, la superstar canadese dove portare in giro per il mondo con il suo tour l’album Head Above Water, che ha visto la luce nel febbraio 2019. Poi con la pandemia tutto è cambiato e il il tour ha subito diversi rinvii. Nel frattempo Avril ha realizzato anche il suo nuovo album: Love Sux, che è uscito il 25 febbraio 2022. La scaletta del concerto dunque dovrebbe rispecchiare quella concepita per l’Head Above Water Tour, sulla falsariga di quella che ha cantato nell’ottobre 2019 a Bensalem, ma potrebbero anche essere aggiunti brani provenienti dall’ultimo album di Avril Lavigne, Love Sux, che intanto ha visto la luce e sta raccogliendo un discreto successo.

Ci si aspetta dunque una scaletta ricca, tra i grandi successi del passato come Complicated e What the Hell e i brani del momento, provenienti dagli ultimi due dischi di Avril Lavigne, che finora a causa della pandemia non sono stati suonati. Questa, comunque, è stata la scaletta del sopracitato concerto a Bensalem:

Head Above Water

My Happy Ending

What the Hell

Complicated

Warrior

Breakaway

Keep Holding On

Don’t Tell Me

Hello Kitty

Girlfriend

Dumb Blonde

He Wasn’t

Sk8er Boi

BIS

I Fell in Love With the Devil

I’m With You

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI