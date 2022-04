Coez in concerto a Napoli: scaletta

Dopo le date di Roma, Coez fa tappa a Napoli con il suo Volare Tour: vediamo la scaletta del concerto.

Reduce dalle tre straordinarie date a Roma, Coez fa tappa a Napoli per il concerto che si terrà al Duel Beat domenica 24 aprile. Dopo le date di Brescia, Milano, Roncade e Padova, l’artista ha fatto ritorno in quella che è la sua casa musicale, la città da cui ha iniziato il suo percorso. Le tre date a Roma sono state il cuore del tour, che ora prosegue per la sua strada e si dirige verso sud, con la data di Napoli che sarà seguita da due concerti pugliesi, prima del ritorno verso il nord. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Coez a Napoli.

Coez, la scaletta del concerti a Napoli

Dopo Roma, Coez sbarca a Napoli, dove è pronto a ripresentare la scaletta che ha contrassegnato sinora il Volare Tour. L’artista dunque canterà i brani del suo ultimo disco, da Occhi Rossi a Come nelle canzoni e Wu-Tang, presentando chiaramente anche i più grandi successi del passato come La musica non c’è, Ali Sporche e quella che Coez definisce “la sua Wonderwall”: È sempre bello. Una scaletta molto ricca, con la speranza che possa essere arricchita anche dalla presenza di eventuali ospiti, come accaduto a Roma dove sul palco sono saliti Gemitaiz e i Brokenspeakers, il gruppo con cui ha avuto inizio la carriera del cantante.

Ecco, dunque, la scaletta del concerto di Coez a Napoli:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

