Irama in concerto a Mantova: scaletta

Irama è pronto a partire con il suo live tour 2022: scopriamo la scaletta della data zero a Mantova.

È arrivato il momento di Irama. Domenica 24 aprile prenderà il via l’Irama live tour 2022, con la data zero che si terrà alla Grana padano Arena di Mantova. Sarà il primo di quattro appuntamenti nei palazzetti, seguito dai concerto a Roma, Napoli e Milano. Poi il cantante riprenderà il suo tour in estate, con ben 17 concerti che si terranno da luglio a settembre. Andiamo dunque a scoprire cosa ci dobbiamo aspettare dal concerto di Mantova del 24 dicembre.

Irama, la scaletta del concerto a Mantova

Essendo la prima tappa del tour, non è ovviamente ancora chiaro quale sarà la scaletta precisa delle canzoni che canterà Irama nel concerto di Padova. Possiamo aspettarci sicuramente i brani contenuti nel suo ultimo album, Il giorno in cui ho smesso di pensare, dalla sanremese Ovunque sarai a Cinque gocce e Una lacrima. Sicuramente a queste si aggiungeranno i brani provenienti dagli album precedenti di Irama, che sono Irama, Giovani e Giovani per sempre. Canzoni come La ragazza col cuore di latta, Cosa resterà e Nera faranno sicuramente parte della scaletta, così come tanti altri successi che hanno contrassegnato la carriera di Irama.

Per farci dunque un’idea sulla possibile scaletta dell’Irama live tour 2022, ecco quella dei concerti dell’ultimo tour del cantante, nel 2019, cui vanno senza dubbio aggiunti i brani dell’ultimo album:

Tornerai da me

Giovani

Che ne sai

Bella e rovinata

Stanotte

Rolex

Vuoi sposarmi

La ragazza col cuore di latta

Per sempre

Sceglimi

Non ho fatto l’università

Semplice

Icaro

Rockstar

Un respiro

Mi drogherò

Un giorno in più

Due ore

Cosa resterà

Che vuoi che sia

Poi, poi, poi…

Voglio solo te

Escort

Colpa tua

Nera

Non mollo mai

