Palpito 2 quando esce: anticipazioni seconda stagione

Palpito su Netflix è stato un grande successo, al primo posto tra le serie TV più viste in Italia. Quando arriverà Palpito 2 in streaming?

Dopo aver terminato i primi 14 episodi di Palpito, serie TV colombiana che è arrivata in streaming su Netflix il 20 aprile 2022, gli spettatori si chiedono già se si farà la seconda stagione, quando arriverà e se ci sono anticipazioni sulla trama. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

LEGGI ANCHE – Palpito 2: trama e cast

Palpito 2 quando esce

Un thriller ricco di drama, ecco cos’è Palpito, serie TV colombiana che sa proporre una versione moderna del classico intreccio delle telenovela. Una produzione molto interessante, che vede il protagonista sulle tracce dell’organizzazione criminale che ha ucciso sua moglie per rubarle il cuore. Criminali senza scrupoli, impegnati nel traffico illegale d’organi. L’uomo non intende darsi per vinto e nel corso delle sue indagini personali si imbatte in una donna alla quale si lega fortemente. È però ignaro che sia proprio lei ad aver ricevuto il cuore di sua moglie.

Non vi è ancora l’annuncio ufficiale da parte di Netflix ma tutto lascia pensare che Palpito 2 si farà. Uscita sulla piattaforma streaming il 20 aprile, è necessario che l’azienda abbia il tempo di valutare le cifre registrate in termini di visualizzazioni. Considerando il grande successo riscontrato, a maggio potremo avere l’ufficialità del rinnovo.

Quando esce Palpito 2? È questa la domanda che i fan si stanno ponendo. Se l’annuncio dovesse giungere, come pare probabile, la seconda stagione dovrebbe fare il proprio esordio su Netflix nella primavera del 2023.

Palpito 2 anticipazioni trama

L’ultimo episodio della prima stagione di Palpito ha lasciato gli spettatori con un cliffhanger. Camila deve infatti prendere una decisione molto sofferta riguardo la propria vita. Simon intanto scopre una verità che lo sconvolge. La donna è del tutto ignara d’aver ricevuto un cuore frutto del traffico illegale di organi. Al tempo stesso anche l’uomo non sa che la donna di cui si è innamorato è viva grazie all’omicidio di sua moglie.

A tirare i fili è Zacarias, l’uomo che Camila deve sposare. È lui il capo del traffico. La donna prende però una decisione complessa. Segue il suo cuore e lascia il futuro sposo per Simon. Lei ha scoperto tutto grazie a un hacker. Sa che il suo fidanzato è un criminale senza scrupoli e corre da Simon per dirgli la verità. Le cose però non vanno come previsto. La cicatrice la tradisce e lei finisce in ospedale, ammanettata e accusata di questo atroce crimine.

Le cose si complicano ulteriormente per i due. Samantha si ritrova invischiata in problemi legati a Tomas. Dopo aver tentato di aiutarlo, si ritrova catturata dall’organizzazione del traffico di organi. Simon scopre tutto in tempo e la salva grazie all’ausilio della polizia. Camila intanto denuncia Zacarias, che non viene arrestato grazie a un agente corrotto. La donna prova a far perdere le proprie tracce ma Sarmiento ha scoperto dove si trova. Nella seconda stagione vedremo una caccia all’uomo terrificante.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI