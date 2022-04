Come finisce 365 giorni adesso? Il sequel del film erotico in streaming su Netflix è disponibile dal 27 aprile.

Per gli amanti degli Spoiler, ecco come finisce 365 giorni adesso, sequel del film del 2020 che ha scatenato numerose polemiche. Non c’è da aspettarsi altro quando viene confusa la linea tra essere abusati e fare l’amore. Scopriamo il finale del secondo capitolo della trilogia di Blanka Lipińska.

365 giorni adesso come finisce

I romanzi prendono strade diverse dai film in alcuni punti. Detto questo, scopriamo come termina 365 giorni adesso. Massimo scopre la gravidanza di Laura e i due riescono a sposarsi. Decidono di vivere una quotidianità un po’ più normale, per quanto possibile. Lei viene però nuovamente rapita, stavolta da un killer di nome Nacho, figlio di un altro boss della mafia.

Mentre è in ostaggio, la giovane inizia a provare dei sentimenti per l’uomo. Massimo non intende però lasciare che sua moglie e il suo futuro figlio gli vengano portati via. Riuscire a liberarla è però tutt’altro che semplice. Una missione complessa, che metterà a rischio la vita dei due protagonisti e del nascituro.

Il nuovo periodo di reclusione forma Laura, che si mostra molto più forte. Il suo futuro con Massimo è indubbio e il romanzo, ricco di suspense, si conclude con suo marito che tenta di salvarla. Le cose non vanno però come sperava e la donna viene ferita da un colpo di pistola. Il boss dovrà decidere se salvare lei o la vita di suo figlio.

