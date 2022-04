Chi è stato eliminato a L’Isola dei Famosi 2022 nell’undicesima puntata del 25 aprile? Squalifica nella prova leader.

Anche in questa puntata de L’Isola dei Famosi 2022 non sono mancate polemiche. Ilary Blasi si è subito ritrovata a dover gestire le tensioni tra Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, e il rapper Blind. I due si sono confrontati in diretta, accusandosi a vicenda di farsi condizionare, l’uno dalla sorella e l’altro, in precedenza, da Jeremias Rodriguez. Spazio anche al faccia a faccia tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo l’aveva attaccata alle sue spalle, ritenendo facesse ben poco per il gruppo. Lei si è detta furiosa e delusa, pretendendo le sue scuse, prontamente arrivate. L’attore si è pentito dei toni usati ma ha confermato il suo parere sulla Staller giocatrice, sottolineando di non avere nulla contro di lei come persona.

Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato il 25 aprile

In nomination c’erano Ilona Staller ed Edoardo Tavassi. Quest’ultimo ha avuto la meglio, segno del fatto che il pubblico intende vedere come si comporterà e come si evolverà la questione con Blind. Forse anche per gli spettatori Ilona Staller ha fatto ben poco e ha pagato per questo.

L’ex attrice ha poi deciso di lasciare il bacio di Giuda proprio a Nicolas Vaporidis. Ilary Blasi mette però tutti in guardia. Nessuno è al sicuro in questa puntata de L’Isola dei Famosi 2022: “Tutti dovrete lottare contro i vostri compagni per andare avanti. In due andranno al televoto e tutto partirà dal leader Blind, chiamato a prendere una decisione”.

Il rapper deve decidere quali naufraghi mandare a rischio eliminazione. Il primo nome è quello di Guendalina, che ritiene sempre pronta a creare tensioni nel gruppo. Il secondo nome è Licia, che per lui trasmette negatività. Lei non la prende affatto bene. I candidati alla nomination possono però salvarsi, sfidando uno degli altri naufraghi a duello: l’uomo vitruviano. Guendalina sfida Marco Cucolo e Licia fronteggia Nicolas Vaporidis.

Isola dei Famosi 2022 chi è in nomination 25 aprile

Guendalina ha la meglio e poi Nicolas trionfa in poco tempo. In nomination ci sono Licia e Marco Cucolo. Intanto prosegue l’isola per gli antri naufraghi in Honduras dove non mancano scontri. Marco Senise non fa che dormire, ma spiega d’avere dolore alla schiena litigando con Clemente Russo. Attenzione non è uscito nessuno ieri sera 25 aprile da Playa Sgamada. Invece cresce la tensione nei confronti di Guendalina in Palapa.

Un nuovo scontro è quello tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Lei si lamenta del suo comportamento da quando è entrato nell’altra tribù. Intanto in Palapa arriva la barca con Clemente Russo, che vuole ricongiungersi con sua moglie. Per poterlo fare deve vincere una sfida. Il pugile accetta e vince. Riabbraccia Laura Maddaloni e rientra in gioco.

Tocca scegliere il nuovo leader. Roger, Estafania e Clemente Russo votano Laura. Lei invece vota Blind. Nick, Nicolas ed Edoardo non hanno dubbi, premiando la guerriera Laura, mentre Alessandro e Guendalina votano Blind, così come Marco e Carmen. Ancora un voto, infine, per Laura da parte di Licia. Non resta che il voto dell’ex concorrente di X-Factor, che opta per Laura: “Non c’è mai stata una donna leader”.

I due per la prova sono stati decisi, manca il terzo ed è Roger. La sfida è dura e ha un esito sorprendente. Si impone Laura Maddaloni ma Alvin deve squalificarla per aver usato le gambe. Il nuovo leader è Roger.

