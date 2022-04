Irama in concerto a Roma: scaletta

Prosegue il tour di Irama, che fa tappa a Roma dopo la data zero di Mantova: andiamo a scoprire la scaletta del concerto del cantante nella Capitale.

Ha preso ufficialmente il via sabato 24 aprile l’Irama world tour, una serie di concerti che si articolerà in due parti. La prima consiste in quattro concerti nei palazzetti italiani, la seconda invece sarà una serie di date estive che porterà Irama a esibirsi in giro per l’Italia da luglio a inizio settembre. Dopo il concerto di Mantova, Irama fa tappa a Roma, per poi proseguire a Napoli e Milano, prima dello stop e della ripresa del tour a luglio. Andiamo a scoprire la scaletta del concerto che Irama farà a Roma martedì 26 aprile 2022 al Palazzo dello sport.

Irama: la scaletta del concerto a Roma

L’inizio dell’Irama live tour ha svelato la scaletta che dovrebbe essere quella che il cantante eseguirà nei vari concerti della sua avventura. Un mix di canzoni che varia dai brani contenuti nell’ultimo album di Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare, a quelli più vecchi, contenuti negli album precedenti dell’artista. Dall’ultimo brano sanremese Ovunque sarai alle hit del nuovo album come Cinque gocce e Una cosa sola, fino a quelle del passato, come Nera e Mediterranea e alle canzoni più introspettive come La ragazza con il cuore di latta.

Al netto dunque di eventuali variazioni, questa dovrebbe essere la scaletta del concerto di Irama a Roma:

Sogno fragile

Mediterranea

Cinque Gocce

Come te llamas

Goodbye

Una cosa sola

Luna piena

Colpiscimi

Non mollo mai

Eh Mama eh

Una lacrima

Giovani

Bella e rovinata

Crepe

Un giorno in più

Bazooka

Dedicato a te

Yo quiero amarte

È la luna

Moncherie

Nera

La ragazza con il cuore di latta

Milano

Arrogante

Ovunque sarai

Baby – Capitolo XI

La genesi del tuo colore

