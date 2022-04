Mietta e Sabrina Salerno: la loro amicizia e il duetto che i fan aspettano

Mietta e Sabrina Salerno: andiamo alla scoperta del rapporto tra le due donne, dalla loro amicizia al duetto che tutti i fan sognano e che presto potrebbe arrivare.

Mietta e Sabrina Salerno sono state sicuramente due delle grandi icone della musica italiana e ora sono pronte a ritrovarsi nella prima puntata della terza stagione di Name that tune, dove saranno nella stessa squadra nel music game di Tv8. Tra le due c’è un rapporto di profonda stima e amicizia e da tempo si parla di un duetto tra le due che fa letteralmente sognare i fan.

Mietta e Sabrina Salerno: il rapporto e il possibile duetto

Tempo fa, in un’intervista a Verissimo Sabrina Salerno ha parlato della sua amicizia con Mietta, rivelando che le due formano una coppia affiatata e che in realtà, secondo la cantante di Boys, è Mietta la “vera pazza della coppia”. Sabrina ha anche rivelato che le due stavano lavorando a un duetto, una notizia che ha letteralmente mandato in visibilio i fan.

Altri indizi sono arrivati dai social network delle due cantanti: precisamente lo scorso 23 gennaio le due hanno condiviso insieme una foto con la didascalia “è solo questione di tempo”. Mietta ha poi pubblicato altre foto con l’amica, scrivendo “la nostra amicizia si intreccerà anche nella musica”. Come ha scritto la Salerno, è solo questione di tempo dunque e finalmente vedremo insieme le due cantanti in un duetto attesissimo dai fan. Probabile che la canzone possa uscire nel periodo estivo, concorrendo dunque tra le tantissime hit estive che ogni anno popolano il mercato musicale italiano. In attesa di sentirle insieme in un nuovo singolo, possiamo vedere insieme le due donne nella prima puntata della terza stagione di Name that tune, in partenza martedì 26 aprile su Tv8.

