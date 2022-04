Quando va in onda Name that Tune 2022? Dove vedere il nuovo programma di TV con Ciro Priello e Fabio Balsamo? Ecco le info.

Scopriamo per quanto tempo Name that Tune 2022 ci terrà compagnia in prima serata. Una sfida importante per Ciro Priello e Fabio Balsamo, pronti a mettersi alla prova in maniera del tutto nuova (per loro) in televisione. Non è la loro prima esperienza ma se gli ascolti dovessero premiarli, si aprirebbero nuove porte nel prossimo futuro. I due potrebbero rappresentare un importante ricambio sul fronte della TV italiana. Scopriamo dunque dove vedere Name that Tune 2022 e quante puntate sono.

LEGGI ANCHE – Name that Tune 2022: conduttori, ospiti e cantante della nuova edizione

Name that Tune 2022 quando va in onda

Name that Tune 2022, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, è un game show giunto alla sua terza edizione. Un gioco musicale da non perdere, che promette grandi risate. Va in onda tutti i martedì sera in prima serata, a partire dalle 21.30. Chiunque volesse vedere le puntate di Name that Tune 2022 potrà farlo in diretta su Tv8 o, in alternativa, in streaming sul sito ufficiale della rete, anche in seguito, a proprio piacimento.

Name that Tune 2022 quante puntate

La prima serata di Name that Tune 2022 va in onda martedì 26 aprile alle ore 21.30 su Tv8. In totale la rete propone ben 12 puntate. Ecco, dunque, il calendario completo del game show con Ciro Priello e Fabio Balsamo:

prima puntata 26 aprile

seconda puntata 3 maggio

terza puntata 10 maggio

quarta puntata 17 maggio

quinta puntata 24 maggio

sesta puntata 31 maggio

settima puntata 7 giugno

ottava puntata 14 giugno

nona puntata 21 giugno

decima puntata 28 giugno

undicesima puntata 5 agosto

dodicesima puntata 12 agosto

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI