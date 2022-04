X Factor 2022, arrivano le prime novità per la nuova stagione: Fedez tornerà nei panni di giudice.

“Si torna a casa”: così sui social network Fedez ha commentato il suo ritorno a X Factor in qualità di giudice. L’edizione del 2022 del noto talent show accoglie dunque nuovamente il rapper, che è stato protagonista dello show per ben cinque edizioni, dal 2014 al 2018. Ora, a 4 anni di distanza dall’ultima volta Fedez è pronto a tornare nel talent di Sky, riprendendo quella che, stando alle sue parole, è stata “la relazione più lunga insieme al mio matrimonio”:

X Factor 2022: il ritorno di Fedez

Nel 2014 Fedez ha esordito come giudice di X Factor diventando, a soli 24 anni, il più giovane a riuscirci. La sua prima avventura al talent fu trionfale, con la vittoria insieme a Lorenzo Fragola. Nelle cinque edizioni cui ha preso parte Fedez è stato uno dei grandi protagonisti dello show, poi dopo l’addio ha fatto ritorno come ospite nell’edizione del 2020, dove ha cantato Bella storia e ha presentato il progetto Scena Unita, un fondo a sostegno dei lavoratori nello spettacolo in quei mesi segnati dall’emergenza sanitaria.

Ora Fedez riprende il proprio posto sulla poltrona di X Factor per la nuova edizione che dovrebbe prendere il via a giugno, quando sono in programma le prime audizioni che poi porteranno alla selezione dei 12 protagonisti che prenderanno parte alla fase finale del programma, ovvero i live show. In attesa dunque di rivedere X Factor in onda di Sky e di conoscere le altre novità di questa nuova edizione, i fan del talent show riabbracciano uno dei giudici più amati della storia del programma, che torna in scena dopo la delicata operazione cui ha dovuto sottoporsi recentemente. Un bel bentornato per Fedez dunque che può mettersi alle spalle in via definitiva un momento veramente delicato della sua vita.

