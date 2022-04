Netflix realizzerà il 365 giorni 3. I fan potranno vedere la storia concludersi con il terzo film ed ecco come finisce.

Ci sarà un lieto fine per Massimo e Laura? Come finisce 365 giorni 3, il terzo romanzo di questa trilogia erotica che ha trovato la propria fortuna con l’adattamento Netflix. Ecco una bella dose di Spoiler per chi odia attendere.

365 giorni 3 come finisce

Ferita gravemente al termine del secondo romanzo, Laura si ritrova tra le braccia di Massimo, che deve decidere se concentrarsi sul salvare lei o il figlio che portava in grembo. In 365 giorni 3 scopriamo come Laura abbia abortito. Questo la fa precipitare in uno stato di profonda depressione. Deve lottare con la dipendenza dall’alcool. La situazione peggiora e ha bisogno di un nuovo cuore. È Nacho a procurarglielo.

Il rapporto con Massimo è a dir poco complesso, dal momento che lei prova dei sentimenti anche per il suo nuovo rapitore, Nacho. È un triangolo amoroso in piena regola, ma due dei tre lati sono composti da killer. Massimo reagisce con rabbia a questo equilibrio. Lo vediamo chiaramente quando uccide il cane di Laura, spedendoglielo in una scatola.

Come se fosse l’unica via possibile, Massimo la rapisce ancora una volta, provando poi a metterla incinta. Una situazione insostenibile per lei, che si sente nuovamente una prigioniera, come nel primo romanzo. Stavolta però Massimo non è uno sconosciuto, bensì un uomo verso il quale prova odio. Lei scappa con Nacho e resta incinta di lui. Una conclusione che ha sconvolto i fan, che hanno di fatto assistito al crollo del protagonista maschile. La sua immagine viene demolita poco a poco dall’autrice, che lo dipinge infine come un amante violento e possessivo, cancellando quel barlume di sentimenti onesti intravisti nel primo romanzo.

