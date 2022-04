Brooklyn: trama e cast

Brooklyn è un dramma del 2015 con Saoirse Ronan, candidata all’Oscar per questo ruolo, che tratta il tema dell’immigrazione irlandese negli Stati Uniti.

Una storia di speranza e cambiamento, diretta da John Crowley su sceneggiatura di Nick Hornby, e tratta dall’omonimo romanzo di Colm Toibin: Brooklyn è stato un buon successo di pubblico e critica nel 2015, arrivando addirittura a tre nomination agli Oscar, per la miglior attrice protagonista, la miglior sceneggiatura non originale e il miglior film.

Brooklyn: la trama del film

Siamo in Irlanda, nel 1952. Eillis Lacey è una giovane che non riesce a trovare un lavoro che le garantisca un futuro, così decide di lasciare la madre e la sorella e trasferirsi negli Stati Uniti. Nel nuovo paese, la vita non si rivela affatto facile, ma Eillis tiene duro e riesce ad ambientarsi, trovando un buon lavoro e iniziando una relazione con un idraulico di origine italiana, Tony.

Quando però viene raggiunta dalla notizia della morte della sorella, Eillis deve far ritorno in Irlanda, dove nel frattempo le cose stanno cambiando: la sua esperienza in Americal’ha resa molto popolare, e le viene offerto il lavoro della sorella. Contemporaneamente, il giovane e ricco Jim Farrell le chiede di sposarlo, e la ragazza inizia ad avere dei ripensamenti sul suo ritorno a Brooklyn.

Brooklyn: il cast del film

Candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista a soli 22 anni (anche se aveva già ricevuto una candidatura otto anni prima per Espiazione), la star principale di questo film è ovviamente Saoirse Ronan, la cui storia personale assomiglia un poco a quella della protagonista: è nata a New York da genitori irlandesi spostatisi per lavoro negli Stati Uniti. Ecco l’elenco completo degli interpreti di Brooklyn.

SAOIRSE RONAN – Eilis Lacey

EMORY COHEN – Antonio “Tony” Fiorello

DOMHNALL GLEESON – Jim Farrell

JIM BROADBENT – Padre Flood

JULIE WALTERS – Madge Kehoe

JESSICA PARÈ – Miss Fortini

FIONA GLASCOT – Rose Lacey

JANE BRENNAN – Mary Lacey

EILEEN O’HIGGINS – Nancy

EVA BIRTHISTLE – Georgina

JENN MURRAY – Dolores Grace

EMILY BETT RICKARDS – Patty McGuire

EVE MACKLIN – Diana Montini

NORA-JANE NOONE – Sheila

BRID BRENNAN – Miss Kelly

MARY O’DRISCOLL – Miss McAdam

MICHAEL ZEGEN – Maurizio Fiorello

PAULINO NUNES – Signor Fiorello

JAMES DIGIACOMO – Frankie Fiorello

CHRISTIAN DE LA CORTINA – Laurenzio Fiorello

ELLEN DAVID – Signora Fiorello

LIARLA O LIONAIRD – Frankie Doran

GERARD MURPHY – Papà Lacey

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI