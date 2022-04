Come ti rovino le vacanze: trama e cast

Come ti rovino le vacanze: ecco la trama e il cast dell’esilarante commedia con Ed Helms e Christina Applegate.

La famiglia Griswold, protagonista del celebre National Lampoon’s Vacation, rivive le proprie folli avventure in Come ti rovino le vacanze, pellicola del 2015 che rappresenta un reboot del film del 1983, ma anche il quinto capitolo della saga della famiglia Griswold. John Francis Daley e Jonathan M- Goldstein riportano sul grande schermo le avventure di questa sgangherata famiglia, un film che non ha avuto il successo sperato, con anche una candidatura ai Razzie Awards per Chevy Chase come peggior attore non protagonista. Andiamo a scoprirne la trama e il cast.

Come ti rovino le vacanze: la trama

La famiglia Griswold decide di partire per una vacanza, ma il padre Rusty prende una scelta insolita, sorprendendo la moglie Debbie e i due figli con un’avventura che spezzi la monotonia dei viaggi familiari. L’uomo noleggia così un’auto eccentrica e con innumerevoli accessori, partendo per una vacanza che sarà costellata di imprevisti e di disavventure, in pieno stile famiglia Griswold.

Come ti rovino le vacanze: il cast

Ed Helms e Christina Applegate sono i due coniugi Griswold, protagonisti di questo reboot delle loro avventure. Ecco tutti i protagonisti di Come ti rovino le vacanze:

Ed Helms: Rusty Griswold

Christina Applegate: Debbie Griswold

Leslie Mann: Audrey Griswold Crandall

Chris Hemsworth: Stone Crandall

Chevy Chase: Clark Griswold

Beverly D’Angelo: Ellen Griswold

Skyler Gisondo: James Griswold

Steele Stebbins: Kevin Griswold

Charlie Day: Chad

Catherine Missal: Adena

Keegan-Michael Key: Jack Peterson

Regina Hall: Nancy Peterson

Ron Livingston: Ethan

Norman Reedus: Trucker

Kaitlin Olson: poliziotta dell’Arizona

Michael Peña: poliziotto del Nuovo Messico

Tim Heidecker: poliziotto dello Utah

Nick Kroll: poliziotto del Colorado

David Clennon: Harry

Colin Hanks: Jake

Elizabeth Gillies: Heather

