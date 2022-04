Star Wars – Il risveglio della forza: quando è ambientato il settimo film della saga

Quando è ambientato Star Wars – Il risveglio della forza, il settimo film della saga di Guere Stellari? Ecco la cronologia esatta dei film.

Un altro film di Star Wars? Proprio così: la saga di fantascienza nata nel 1977 dalla mente di George Lucas (in Italia uscì all’epoca come Guerre stellari) è ripartita nel 2015 con Star Wars – Il risveglio della forza, punto di partenza di una nuova trilogia, prodotta stavolta dalla Disney.

Con tutti i film che sono stati fatti, però, è facile che ci sia un po’ di confusione sulla cronologia della saga: a che punto siamo? Vediamo di fare chiarezza.

Star Wars – Il risveglio della forza: quando è ambientato

Star Wars – Il risveglio della forza è il settimo film della saga, sia in termini di produzione che nella continuity interna della storia. Infatti, i primi tre film (Una nuova speranza, L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi) sono stati pensati come un ciclo unico, ma negli anni Novanta il creatore George Lucas li ha ribattezzati Episodio IV, V e VI, aprendo la strada a una nuova trilogia di prequel, uscita nei primi anni Duemila (La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith).

Questo ha un po’ complicato le cose, perché tecnicamente il quarto film prodotto, La minaccia fantasma, è quindi in realtà l’episodio I della storia. Ma Star Wars – Il risveglio della forza è il settimo a prescindere dal modo in cui contiamo: è il sequel diretto dell’episodio VI, cioè de Il ritorno dello Jedi, prodotto nel 1983.

La storia narrata in questo nuovo capitolo è ambientata per la precisione 30 anni dopo la battaglia di Endor, evento conclusivo del film precedente, che aveva segnato la sconfitta dell’Impero da parte dei ribelli, la distruzione della seconda Morte Nera, e l’uccisione sia dell’Imperatore Palpatine che di Darth Vader. Tuttavia, i problemi non sono affatto risolti, come si scopre all’inizio de Il risveglio della forza.

Star Wars – Il risveglio della forza: la cronologia della saga

Per fare ancora più chiarezza sulla complicata cronologia della saga di Star Wars, ecco l’ordine narrativo corretto dei film usciti finora, con accanto l’anno in cui sono stati realizzati.

1- Star Wars – La minaccia fantasma (1999)

2- Star Wars – L’attacco dei cloni (2002)

3- Star Wars – La vendetta dei Sith (2005)

4- Star Wars – Una nuova speranza (1977)

5- Star Wars – L’Impero colpisce ancora (1980)

6- Star Wars – Il ritorno dello Jedi (1983)

7- Star Wars – Il risveglio della forza (2015)

8- Star Wars – Gli ultimi Jedi (2017)

9- Star Wars – L’ascesa di Skywalker (2019)

