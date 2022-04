Tutte le stagioni di The Vampire Diaries arrivano su Netflix. I fan della celebre serie TV potranno cimentarsi in una maratona esaltante.

Siete pronti per tornare nel mondo di The Vampire Diaries? Ritrovarvi al fianco di Damon, Stefan ed Elena? Tutto pronto per l’atteso arrivo in streaming su Netflix. Ecco quando sarà possibile ritrovare tutte le otto stagioni e i ben 171 episodi dello show in onda dal 2009 al 2017.

The Vampire Diaries su Netflix: quando esce

Il mondo delle serie TV è molto complesso. Vi sono tanti elementi di cui tener conto e la fortuna non è propriamente l’ultimo. Sono tanti gli show che ogni anno tentano di diventare iconici, ma in pochi vi riescono. The Vampire Diaries è riuscito nell’impresa, almeno per una generazione, che porterà queste avventure nel cuore come Dawson’s Creek, The O.C., Buffy e altre hanno fatto in precedenza e continuano a fare.

A ognuno il proprio genere e quello di The Vampire Diaries è un misto di generi, dal fantasy all’horror, dal drama al sentimentale. Tutto si svolge a Mystic Falls, in Virginia, dove vive la protagonista Elena Gilbert. La sua vita viene sconvolta quando scopre che Stefan Salvatore, il suo fidanzato, è in realtà un vampiro. Il volto della giovane è identico a quello della donna un tempo contesa tra Stefan e suo fratello Damon nel 1864, colei che li ha trasformati. Questo, però, è soltanto l’incipit di una storia complessa e ricca di personaggi.

Tutte le stagioni di The Vampire Diaries arriveranno su Netflix nello stesso giorno, ovvero sabato 30 aprile. Un vero e proprio regalo per tutti i fan, che potranno trascorrere il fine settimana in piena modalità maratona.

