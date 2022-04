Big Show: andiamo a scoprire gli ospiti della quarta puntata del programma condotto da Enrico Papi.

Prosegue l’avventura di Enrico Papi al timone di Big Show, programma che è tornato quest’anno con la terza edizione dopo le prime due condotte dal comico Andrea Pucci. L’appuntamento con la quarta puntata di Big Show è previsto per giovedì 28 aprile e, come per i precedenti, non mancheranno ospiti speciali ad allietare la serata di Canale 5. Scopriamo chi sono.

Big Show: gli ospiti della quarta puntata

Come nelle altre puntate, al fianco di Enrico Papi dall’Auditorium Massimo di Roma ci saranno la Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma, il comico Scintilla e la cantante Cristina D’Avena nelle particolari vesti di inviata. Oltre a loro, per questa quarta puntata di giovedì 30 aprile ci saranno anche due ospiti molto speciali.

Una è Donatella Rettore, una vera e propria icona della musica italia, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo dove ha cantato insieme a Ditonellapiaga l’energica Chimica. Oltre alla cantante, sul palco di Big Show salità anche Ivan Cattaneo, artista a tutto tondo, tra la sua esperienza come cantautore e quella come pittore.

Due volti molto cari della musica e dello spettacolo italiano ad arricchire una serata che, come al solito, andrà avanti tra esibizioni, sketch e sorprese. Tutti possono essere protagonisti del grande show condotto da Enrico Papi, dove l’effetto sorpresa è l’ingrediente principale per creare esibizioni e situazioni fuori dal comune. L’appuntamento dunque va a giovedì 28 aprile, in diretta dalle ore 21:40 su Canale 5. Il programma, oltre che in diretta televisiva, sarà visibile anche tramite l’applicazione di Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobili come tablet, smartphone e pc, per le smart tv e per quegli apparecchi che rendono le tv smart come Timvision Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

