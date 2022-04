Bubble trama e quando esce il nuovo anime Netflix

Bubble è un nuovo anime in streaming su Netflix. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa splendida storia.

Avete probabilmente visto il trailer di Bubble, in caso contrario lo trovate al termine di questo articolo. Di seguito vi proponiamo la trama di questo intrigante anime originale Netflix. Ecco da quando sarà disponibile in streaming.

Bubble trama anime

Bubble è un nuovo anime di produzione WIT Studio, lo stesso che ha donato a tantissimi fan nel mondo L’Attacco dei Giganti. Il film è diretto da Tetsuro Araki ed è stato scritto da Gen Urobuchi. Takeshi Obata ha firmato il character design e Hiroyuki Sawano le musiche.

La storia è ambientata in una Tokyo ben differente da quella che conosciamo. La forza di gravità è stata sconvolta da una pioggia di bolle. Le leggi della fisica sono un lontano ricordo, almeno in questa città, che viene isolata dal resto del mondo. Si è tramutata così in una sorta di campo di gioco per ragazzi che hanno perso le loro famiglie. Tra loro sono continue le sfide, tutte incentrare sul parkour che, considerando la gravità del tutto fuori dal normale, sono uno spettacolo per gli occhi.

Uno dei più apprezzati è probabilmente Hibiki, che compie una mossa avventata e precipita nel mare, che però obbedisce alle leggi di gravità. A salvargli la vita è Uta, misteriosa ragazza dotata di poteri misteriosi. In quel momento entrambi sentono un suono particolare, impercettibile per tutti gli altri. Il loro incontro non è casuale e i loro destini paiono incrociati.

Bubble anime quando esce

Bubble è un nuovo anime originale che andrà ad arricchire l’ampio catalogo di Netflix. Disponibile in streaming a partire da giovedì 28 aprile 2022. Chiunque volesse vedere questo film potrà farlo accedendo al proprio account Netflix, disponibile via app su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Bubble trailer

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI