Coez in concerto a Medugno: scaletta

Riprende il Volare Tour e fa tappa a Medugno, in provincia di Bari: scopriamo la scaletta del concerto.

Dopo quattro giorni di pausa, il Volare tour di Coez riparte e fa tappa a Medugno, in provincia di Bari. Il cantante prosegue dunque con le sue date nel sud Italia, dopo il concerto che ha tenuto a Bari. Giovedì 28 aprile si esibisce al Demodè di Medugno, poi il giorno dopo sarà protagonista alle Industrie Musicali di Maglie, provincia di Lecce, per poi lasciare il sud Italia e tornare verso nord, per la precisione a Livorno prima di alcune date in Toscana. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Coez a Medugno.

Coez, la scaletta del concerto a Medugno

Il concerto si terrà giovedì 28 aprile nella location del Demodè a Medugno, in provincia di Bari. Siamo praticamente a metà del tour, le due tappe pugliesi segnano il passaggio dalla prima alla seconda metà dell’avventura di Coez, intento a portare in giro per l’Italia il suo nuovo album Volare. Un album che dominerà la scaletta del concerto a Medugno, come ha fatto in tutti gli altri concerti del tour. L’inizio sarà segnato da ben tre canzoni del nuovo album, prima di uno dei più grandi successi del passato come Le luci della città. Anche il finale porta la firma di Volare, con Faccia da rapina dopo È sempre bello e La musica non c’è.

Ecco, quindi, la scaletta del concerto di Coez a Medugno:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

