Isola dei famosi 2022: retroscena su non rissa Laura Guendalina

Isola dei famosi 2022: vediamo un retroscena che riguarda due grandi protagoniste del reality come Laura e Guendalina.

L’Isola dei famosi torna venerdì 29 aprile con la dodicesima puntata di questa sedicesima stagione. Una stagione che sta regalando tante emozioni e tanti protagonisti e tra questi ci sono Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi, protagoniste di un retroscena decisamente da raccontare. Andiamo a scoprirlo.

Isola dei famosi 2022: il retroscena di Guendalina e Laura

Come spesso capita, la tensione è alta sull’isola dove le dure condizioni mettono alla prova i naufraghi, che oltre alla fame e alla sete devono fare i conti anche con la convivenza forzata. Una situazione che spesso porta a perdere la pazienza e alle scintille: è il caso di Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni, che hanno sfiorato la rissa con il loro litigio.

Tutto è riconducibile a un cocco che Guendalina ha trovato, di cui ha prima mangiato una buona parte e ha poi condiviso quello che rimaneva con i compagni. Questa decisione non è stata gradita da Laura, che si è quindi scagliata contro l’ex gieffina. Le due hanno addirittura sfiorato la rissa, con Clemente Russo, marito della Maddaloni, che è stato coinvolto nella lite e se l’è presa con Nicolas Vaporidis.

Insomma, il cocco di Guendalina ha creato un tutti contro tutti molto feroce, che ha alzato di moltissimo la tensione sull’isola. Il retroscena da svelare però riguarderebbe l’intenzione che sta alla base della lite, che non sarebbe dovuta alla situazione di tensione, bensì a un calcolo strategico. Pare infatti che Laura e Clemente, soppesando le potenzialità di Guendalina, abbiano deciso di agire per cercare di affossarla, esasperando i toni volutamente così da mettere in cattiva luce l’ex gieffina, che con la sua scelta di non condividere il cocco gli ha offerto un assist clamoroso.

