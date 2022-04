Ospiti Dritto e Rovescio: andiamo a vedere chi ci sarà in studio con Paolo Del Debbio per la puntata di giovedì 28 aprile 2022.

Torna puntuale l’appuntamento del giovedì sera con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Appuntamento come di consueto alle 21:25 su Rete 4, per una puntata che sarà incentrata principalmente sulla situazione in Ucraina e sarà arricchita dalla presenza di un ospite speciale: il consigliere della Lega Matteo Salvini.

Ospiti Dritto e Rovescio: la puntata di giovedì 28 aprile

La puntata di giovedì 28 aprile di Dritto e Rovescio sarà incentrata sulla situazione dell’Ucraina. Saranno forniti gli ultimi aggiornamenti dai fronti di guerra e si parlerà del rischio dell’allargamento del conflitto, con Putin che continua a minacciare i paesi NATO. Si passerà poi a dibattere sulle sanzioni alla Russia e sulle conseguenze economiche che hanno per tutti i paesi, tra cui l’Italia. Infine, il focus sarà posto sul ruolo della propaganda di guerra, particolarmente evidente soprattutto negli ultimi tempi, con la realtà che viene descritta in maniera molto diversa da Russia e da Ucraina, che si scambiano accuse di massacri e crimini di guerra.

Ad arricchire la puntata ci sarà anche la presenza di Matteo Salvini, che sarà intervistato da Paolo Del Debbio nel corso della serata. Il leader della Lega parlerà del conflitto, dei rischi dell’allargamento e delle conseguenze economiche della guerra, offrendo il suo punto di vista e quello della Lega sia sulla situazione in Ucraina che sulla posizione dell’Italia riguardo il conflitto e riguardo le conseguenze che comporta per la propria economia.

Tanta carne al fuoco dunque per la puntata di giovedì 28 aprile, incentrata sul conflitto in Ucraina e sulle parole del leader della Lega Matteo Salvini, pronto ad animare lo studio di Rete 4.

