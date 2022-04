Run all night: trama e cast

Run all night è un film di genere thriller del 2015 con protagonista Liam Neeson, ormai ricreatosi una carriera da star d’azione dopo la saga di Taken.

Nuova avventura nel genere action per Liam Neeson, attore molto in voga nel cinema d’autore negli anni Ottanta e Novanta, trasformatosi in star d’azione dopo i 50 anni con Io vi troverò, capostipite della saga di Taken. In Run all night, a dirigerlo c’è lo spagnolo Jaume Collet-Serra (Unknown – Senza identità), suo nuovo regista preferito, mentre la sceneggiatura è di Brad Ingelsby (Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace).

Run all night: la trama del film

Jimmy Conlon è un vecchio killer della malavita pieno di sensi di colpa e con problemi di alcolismo; suo figlio Mike non vuole avere niente a che fare con lui, e sta faticosamente cercando di costruirsi una vita onesta lavorando come autista di limousine. Ma quando Mike assiste a un omicidio commesso dal gangster Danny Maguire dovrà chiedere aiuto al padre.

La complicazione è che Danny è il figlio di Shawn Maguire, il boss di Jimmy e suo fraterno amico. I due genitori sono quindi costretti a combattersi e uccidersi per i propri figli, rompendo un codice d’onore che le nuove generazioni non rispettano più.

Run all night: il cast del film

Protagonista assoluto Liam Neeson (Io vi troverò, Taken – La vendetta), ma accanto a lui il regista Jaume Collet-Serra mette assieme un cast di tutto rispetto, con tanti nomi noti del cinema americano, da Joel Kinnaman e Ed Harris, da Common a Vincent D’Onofrio.

LIAM NEESON – Jimmy Conlon

JOEL KINNAMAN – Mike Conlon

ED HARRIS – Shawn Maguire

GENESIS RODRIGUEZ – Gabriela Conlon

BOYD HOLBROOK – Danny Maguire

VINCENT D’ONOFRIO – Detective Harding

COMMON – Andrew Price

BRUCE MCGILL – Pat Mullen

HOLT MCCALLANY – Frank

MALCOLM GOODWIN – Colston

BEAU KNAPP – Kenan Boyle

NICK NOLTE – Eddie Conlon

LOIS SMITH – Margaret Conlon

CARRINGTON MEYER – Lily Conlon

DANIEL STEWART SHERMAN – Brendan

RADIVOJE BUKVIC – Victor Grezda

AUBREY JOSPEH – Curtis “Legs” Banksy

DAN DOMINGUES – Zio Ricky

JAMES MARTINEZ – detective Torres

GIULIA CICCIARI – Catelyn

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI