All things to all men: trama e cast

All thing to all men è un film crime del 2013 con Gabriel Byrne, scritto e diretto da George Isaac. Vediamo la trama e il cast della pellicola.

Un film di tensione e adrenalina, immerso nel sottobosco criminale londinese: All thing to all men è un piccolo film britannico (appena 3 milioni di dollari di budget) del 2013, scritto e diretto da George Isaac.

All things to all men: la trama del film

Parker, un poliziotto corrotto, arresta il gangster Joseph Corso, e lo costringe a fargli un favore: reclutare il ladro Riley, a cui Parker sta dando la caccia, per un colpo, così che il poliziotto possa incastrarlo.

Il colpo, però si rivela più complicato del previsto, e qualcuno, alla centrale di polizia, inizia ad avere qualche sospetto.

All things to all men: il cast del film

Un cast di caratteristi britannici che ruotano attorno a un veterano come Gabrile Byrne (I soliti sospetti, In treatment), per un film a basso costo ma che annovera vari volti noti del cinema, tra cui anche la spagnola Elsa Pataky, una delle protagoniste della saga di Fast & Furious. Ecco l’elenco completo degli interpreti di All things to all men.

GABRIEL BYRNE – Joseph Corso

RUFUS SEWELL – Jonathon Parker

TOBY STEPHENS – Riley

ELSA PATAKY – Sophia Peters

LEO GREGORY – Dixon

JULIAN SANDS – George Cutter

TERENCE MAYNARD – Sands

PIERRE MASCOLO – Mark Corso

MC HARVEY – Curtis Carter

