Beatriz Marino dell’Isola dei Famosi 2022 è l’ex di Roger Balduino che sfida Estefania. Scopriamo il legame con Nicolas Vaporidis, età e Instagram

Beatriz Marino è una nuova concorrente dell’isola dei famosi 2022. Sbarcata in Honduras perche convinta di poter riconquistare il suo ex fidanzato Roger Balduino, legato sull’Isola a Estefania Bernal, è pronta a dire la sua anche da concorrente. La storia d’amore che lega Beatriz a Roger è nata nel 2020, anche se ha diversi aspetti che non tornano ad alcuni fan del programma che su Twitter hanno già ipotizzato al triangolo fake.

Facciamo un passo indietro prima del confronto all’Isola dei Famosi 2022. Beatriz e Roger sono stati fidanzati per due anni, come si può dedurre da un post su Instagram che l’estate di quell’anno li ritrae insieme, belli e felici, sulle spiagge di Rio de Janeiro. Poi prima della partenza per l’Honduras i due si sono lasciati a detta solo di Roger. Lui parla di un colpo di fulmine per Estefania Bernal, lei di una coppia fake perché prima di diventare naufrago le ha giurato amore. Al di là di dove sta la verità la curiosità sale: chi è Beatriz dell’Isola dei Famosi 2022?

Isola dei Famosi 2022 chi è Beatriz Marino

Beatriz Marino è di origini brasiliane ed è l’ex fidanzata di Roger Balduino, concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. La data di nascita non è nota. Beatriz ha 28 anni di età circa, è alta più o meno 1,80 e ha un fisico mozzafiato. Nata in Brasile, è arrivata in Italia giovanissima e vive a Milano. Di lavoro è un’affermata modella, nel suo Paese si è aggiudicata anche diversi titoli da miss. Tra le sue passioni ci sono lo sport e i viaggi, ha praticamente girato il mondo.

Il profilo Instagram di Beatriz dell’Isola dei Famosi 2022 è @bbmarino e attualmente prima della partenza per l’Honduras conta più di 18mila follower. La modella di origini Brasiliane è molto legata ai suoi genitori. Inoltre ha rivelato implicitamente un legame con Nicolas Vaporidis. Il motto dell’ex fidanzata di Roger Balduino che ha postato su Instagram prima di apparire in Honduras prima di un confronto con il modello è: non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l’importante è cosa senti mentre corri. Ricordate? L’aforisma scelto da Beatriz è tratto dal film notte prima degli esami che ha lanciato proprio l’attore romano.

