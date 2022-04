Concerto Primo Maggio 2022: andiamo alla scoperta dei dettagli dell’evento, dove e quando andrà in scena.

Sta per tornare come ogni anno il solito concertone del Primo Maggio, pronto ad animare anche quest’anno la Capitale. Appuntamento attesissimo, che riunisce gran parte della scena musicale italiana e sarà anche arricchito da grandi ospiti, da Valerio Lundini a Francesca Barra e Claudio Santamaria, fino alla conduttrice d’eccezione: Ambra Angiolini. Andiamo a scoprire i dettagli sull’evento, dal luogo e l’orario del concerto fino alle modalità di accesso e tutti i cantanti che si esibiranno durante la giornata.

Concerto Primo Maggio 2022: orario e luogo dell’evento

Il concerto andrà in scena nella location di Piazza San Giovanni, a Roma. L’accesso alla piazza è libero e consentito fino a esaurimento posti: non ci sono biglietti per accedervi e non serve prenotazione. Una volta esauriti i posti per accedere in piazza, sarà comunque possibile assistere al concerto dalle zone limitrofe, essendo il posto aperto. L’inizio del concerto è previsto per le ore 15 e il concerto verrà anche trasmesso in diretta televisiva e radiofonica, su Rai 3 e su Rai Radio 2, dalle 15:30 alle 19 e dalle 20 alle 24.

La scaletta dell’evento è, come detto, ricchissima e riunisce alcuni dei massimi esponenti della scena musicale italiana. Ecco tutti i cantanti che si avvicenderanno sul palco del concerto del Primo Maggio a Piazza San Giovanni: Marco Mengoni, Go_A, Carmen Consoli, Ariete, La Rappresentante di Lista, Luché, Coez, Venerus, Mace feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Bresh, Tommaso Paradiso, Rkomi, Ornella Vanoni, Rovere, Fabrizio Moro, L’Orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy e Caffelatte, Clementino, Mobrici, Coma_Cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa e Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Notre Dame de Paris, Mr. Rain, Bandabardò & Cisco, VV.

