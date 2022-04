Disney+: calendario film e serie TV Maggio 2022

Il calendario Disney+ di tutte le uscite di maggio 2022. In arrivo alcune serie TV molto attese, come Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor.

Di seguito vi riportiamo il calendario completo Disney+ delle uscite di maggio 2022. Tutti i film e le serie TV in arrivo nel prossimo mese sulla piattaforma streaming. Un ricco programma per un mese tutto da scoprire.

Sono principalmente le serie TV ad attirare l’attenzione in questo calendario di maggio 2022 per Disney+. La serie spin-off di How I Met Your Mother è finalmente in Italia. La protagonista è Hilary Duff e ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. Si tratta di How I Met Your Father e, per quanto ci saranno un bel po’ di riferimenti allo show originale, non vedrà nessuno dei vecchi protagonisti tornare in ruoli cruciali alla storia. Non si escludono però dei sorprendenti cameo che farebbero la gioia dei fan.

Inutile dire che il titolo più atteso è Obi-Wan Kenobi. La serie di Star Wars vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni dell’amatissimo guerriero Jedi. L’Impero ha trionfato e lui è uno dei principali ricercati nella galassia. Si ritrova su Tatooine per custodire il giovane Luke, ritrovandosi in numerose avventure e, pare, in un nuovo faccia a faccia con Anakin Skywalker, ormai divenuto Darth Vader, interpretato ancora una volta da Hayden Christensen. Per quanto riguarda i film, invece, tutto da scoprire l’esilarante Cip e Ciop Agenti Speciali, il cui trailer ha fatto impazzire i nostalfici e intrigato le nuove generazioni.

Calendario Disney+ serie TV maggio 2022

11 maggio

How I Met Your Father

18 maggio

The Quest – L’impresa dei paladini

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

Life & Beth

27 maggio

Obi-Wan Kenobi

Calendario Disney+ film maggio 2022

4 maggio

Disney Gallery: The Book of Boba Fett

6 maggio

Daredevil

13 maggio

Bride Wars – La mia migliore nemica

Innocenti bugie

Sneakerentola

20 maggio

Cip e Ciop Agenti Speciali

27 maggio

The Valet

Elektra

