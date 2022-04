Rocky III: trama e cast

Rocky III è il terzo capitolo della saga pugilistica con Sylvester Stallone, che scrive e dirige questo film del 1982. Vediamo trama e cast della pellicola.

Torna Rocky, con un nuovo capitolo scritto diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Rocky III ha avuto un discreto successo, ed è ricordato soprattutto per la canzone Eye of the Tiger dei Survivor, inserita nella colonna sonora e candidata all’Oscar e al Golden Globe.

Rocky III: la trama del film

Rocky è ormai diventato una leggenda, al punto da avere una statua dedicata fuori dal Museo di Arte Moderna di Philadelphia. Proprio quando sta per ritirarsi, però, viene sfidato dall’emergente pugile afroamericano Clubber Lang: Rocky rifiuta, ma questi lo provoca, accusandolo di razzismo e di aver paura di lui, e il campione deve accettare l’incontro.

La situazione non è ottimale: Rocky non è più quello di una volta, e ora è anche preoccupato per le condizioni di salute del suo manager Paulie. Così, va sul ring e perde al secondo round, vedendosi sottrarre la cintura di campione del mondo. A questo punto, dovrà intraprendere un nuovo viaggio per tornare a conquistare il titolo.

Rocky III: il cast del film

Come al solito, il protagonista non può che essere Sylvester Stallone, interprete principale di Rocky e, nel 1982, ormai assurto a star assoluta del cinema d’azione hollywoodiano. Come rivale, però, stavolta gli viene affiancato il celebre Mr. T dell’A-Team, e nel film appare anche il noto wrestler Hulk Hogan. Ecco la lista completa degli interpreti.

SYLVESTER STALLONE – Rocky Balboa

MR. T – Clubber Lang

CARL WEATHERS – Apollo Creed

TALIA SHIRE – Adriana Pennino

BURT YOUNG – Paulie Pennino

BURGESS MEREDITH – Mickey Goldmill

TONY BURTON – Tony Evers

HULK HOGAN – Labbra Tonanti

