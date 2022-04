Subsonica in concerto a Perugia: scaletta

I Subsonica fanno tappa a Perugia col loro Microchip temporale tour: ecco la scaletta del concerto.

Dopo lo show di Napoli di giovedì 28 aprile, i Subsonica fanno tappa a Perugia per il quintultimo concerto del loro tour. Venerdì 29 aprile la band torinese si esibirà dunque all’Afterlife, per la prima e unica data umbra del loro tour. Un tour che ha preso il via il 1 aprile con un triplo appuntamento a Torino e che ha dominato tutto il mese di aprile, con concerti nelle principali città italiane come Firenze, Roma e Milano. Ora quest’avventura dei Subsonica si appresta ad avvicinarsi alla sua chiusura, prevista per l’8 maggio al Brixia forum di Brescia. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto dei Subsonica a Perugia.

Subsonica, la scaletta del concerto a Perugia

Il concerto dei Subsonica a Perugia va in scena venerdì 29 aprile all’Afterlife ed è il recupero del concerto previsto originariamente per l’11 marzo 2020. La band torinese, come tantissimi altri artisti, ha dovuto aspettare ben due anni per poter finalmente portare in giro per l’Italia il proprio cd, Microchip temporale. Si tratta di un album che ripropone, con la collaborazione dei principali esponenti della musica italiana attuale, i brani del secondo album dei Subsonica, Microchip emozionale, tra cui alcuni dei più grandi successi della storia del gruppo come Tutti i miei sbagli e Aurora sogna.

Ecco dunque quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto di Perugia dei Subsonica, sul modello delle altre degli altri concerti del tour:

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino

Numero uno

Aspettando il Sole

Sonde

Io non sono razzista ma…

Aurora sogna

Depre

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il centro della fiamma

Il mio DJ

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI