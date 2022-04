Irama in concerto a Milano: scaletta

Arriva l’ultimo concerto della prima parte del tour di Irama: ecco la scaletta del suo show a Milano.

L’Irama live tour arriva alla fine della sua prima parte. Sabato 30 aprile l’artista si esibirà al Mediolanum Forum di Milano, uno show attesissimo considerando che tutti i biglietti per assistervi sono stati venduti e il concerto è quindi sold out. Quello a Milano è il quarto e ultimo concerto di questa prima parte del tour di Irama: dopo questo show, il cantante si prenderà una pausa e ripartirà in estate, con il concerto del primo luglio a Capannori, in provincia di Lucca. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Irama a Milano.

Irama: la scaletta del concerto a Milano

Sabato 30 aprile si conclude la prima parte del tour di Irama col concerto al Mediolanum Forum di Milano. Lo show segue quelli che il cantante ha portato a Mantova, Roma e Napoli nelle prime tre tappe del suo tour e la scaletta ricalcherà dunque quelle dei concerti passati. Ci sarà naturalmente ampio spazio ai brani tratti dall’ultimo album di Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare, ma i fan potranno ascoltare tutti i più grandi successi dell’artista, dalle movimentate Nera e Mediterranea alle più introspettive e intime La ragazza con il cuore di latta e Milano, che trova particolare risonanza chiaramente in questa location.

Ecco dunque la scaletta del concerto di Irama a Milano:

Sogno fragile

Mediterranea

Cinque Gocce

Come te llamas

Goodbye

Una cosa sola

Luna piena

Colpiscimi

Non mollo mai

Eh Mama eh

Una lacrima

Giovani

Bella e rovinata

Crepe

Un giorno in più

Bazooka

Dedicato a te

Yo quiero amarte

È la luna

Moncherie

Nera

La ragazza con il cuore di latta

Milano

Arrogante

Ovunque sarai

Baby – Capitolo XI

La genesi del tuo colore

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI