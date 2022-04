Rkomi in concerto a Padova: scaletta

Il tour di Rkomi continua il proprio viaggio e sbarca a Padova: andiamo a scoprire la scaletta del concerto.

Dopo il concerto di Firenze di venerdì 29 aprile, Rkomi continua il proprio Taxi Driver Club Tour 2022 con il concerto al Gran Teatro Geox di Padova previsto per il 30 aprile. Siamo ormai nella seconda parte del tour nei club del rapper milanese, che poi sarà protagonista di un lungo rapper estivo, che prenderà il via l’11 giugno con un concerto a casa dell’artista a Milano, e che terminerà a fine agosto dopo oltre 20 concerti che popoleranno l’estate italiana. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Rkomi a Padova.

Rkomi, la scaletta del concerto a Padova

C’è l’album Taxi Driver al centro delle scalette dei concerti di questo tour nei club di Rkomi. Si tratta del terzo album in studio del rapper, un cd che ha avuto un successo pazzesco, spinto da singoli che hanno collezionato numeri incredibili di ascolti come Nuovo range e Partire da te. Il cd ha avuto poi due riedizioni: quella con le versioni in acustico per MTV e quella che racchiude nuovi singoli tra cui il brano sanremese Insuperabile e la hit La coda del diavolo con Elodie, certificata da poco disco di platino.

Al netto dunque di eventuali variazioni, ecco quali sono le canzoni che Rkomi porterà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova previsto per sabato 30 aprile 2022:

Partire da te

Boogie Nights / Business Class

Luna Piena

Mai più

Cose che capitano

Vuoi una mano

Apnea

Mare che non sei

Diecimilavoci

Blu part. II / Blu

Dove gli occhi non arrivano

Solletico / Novità

Acqua calda e limone

Ridere di te

Cancelli di mezzanotte

Cuore Dollari (64 bars)

10 ragazze

Ossigeno

Paradiso vs. Inferno

Visti dall’alto

Taxi Driver

Nuovo Range

Milano bachata

