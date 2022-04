The Eagle: trama e cast

The Eagle è un film d’azione con sfondo storico diretto da Kevin Macdonald nel 2011, ispirato in parte a una storia vera dei tempi dell’Impero Romano. Ecco la trama e il cast del film.

La storia della cosiddetta “Legione scomparsa” è un mito molto diffuso tra gli appassionati di storia romana, e ha dato adito a tante speculazioni, leggende e opere di fantasia, come il romanzo di Rosemary Sutcliff L’aquila della IX Legione, da cui è appunto tratto The Eagle, diretto da Kevin Macdonald (L’ultimo re di Scozia, State of Play, Black Sea).

The Eagle: la trama del film

Marcus Aquila è un giovane comandante romano inviato in Britanno nel 140 d.C., su cui però pesa una grossa responsbailità: scoprire che fine ha fatto il padre e ripulirne l’onore. Il genitore, infatti, era alla guida della IX Legione, scomparsa proprio in Britannia anni prima, portando con sè la propria aquila, stendardo simbolo del potere di Roma.

The Eagle: il cast del film

Attorno al protagonista Channing Tatum (Step Up, 21 Jump Street, Magic Mike) si muove un cast d’esperienza, con alcuni nomi anche abbastanza importanti del cinema internazionale, come Donald Sutherland, ma anche attori più giovani come Jamie Bell. Ecco il cast completo di The Eagle.

CHANNING TATUM – Marcus Aquila

JAMIE BELL – Esca

DONALD SUTHERLAND – Aquila

MARK STRONG – Guern

TAHAR RAHIM – Liathan

DENNIS O’HARE – Lutorius

DAKIN MATHEWS – Claudius

DOUGLAS HENSHALL – Cradoc

PAUL RITTER – Galba

PIP CARTER – Placidus

NED DENNEHY – Capo degli Uomini-foca

