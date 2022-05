Dove fanno Notre dame de Paris 2022: date e quanto costa il biglietto

Notre Dame de Paris: andiamo alla scoperta delle date del tour del ventennale del musical e delle informazioni sui biglietti.

Sono passati ben venti anni dall’esordio del musical di Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris, tratto dalla famosissima opera di Victor Hugo. In occasione di questo speciale anniversario si è riunito il cast originale del musical per un tour che, partito a marzo da Milano, riporterà in giro per l’Italia il famosissimo musical. Andiamo a scoprire tutte le date degli spettacoli e le informazioni sui biglietti.

Notre Dame de Paris: date e biglietti

Il tour che riporterà la versione originale di Notre Dame de Paris in giro per l’Italia è lunghissima: ha avuto inizio a marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano e terminerà a dicembre a Trieste. I biglietti per assistere ai concerti hanno chiaramente dei prezzi variegati, a seconda delle location e tutte le informazioni sono disponibili sul sito di TicketOne, rivenditore ufficiale dei tagliandi per l’evento. Ecco tutte le date del tour:

Dal 3 marzo al 3 aprile 2022 – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Dall’8 al 10 aprile 2022 – Ancona, PalaPrometeo

Dal 15 al 18 aprile 2022 – Jesolo (VE), PalaInvent

Dal 5 all’8 maggio 2022 – Firenze, Nelson Mandela Forum

Dal 12 al 22 maggio 2022 – Roma, Palazzo dello Sport di Roma

Dal 26 al 28 maggio 2022 – Reggio Calabria, PalaCalafiore

Dal 9 al 12 giugno 2022 – Lugano, Teatro LAC

Dal 22 al 24 luglio 2022 – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose

Dal 27 al 30 luglio 2022 – Ferrara, Ferrara Summer Festival c/o Piazza Ariostea

Dal 5 al 7 agosto 2022 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

Dal 12 al 14 agosto 2022 – Pula (CA), Forte Arena

Dal 18 al 24 agosto 2022 – Palermo, Teatro di Verdura

Dall’ 8 all’11 settembre 2022 – Torre del Lago (LU), Gran Teatro all’Aperto “Giacomo Puccini”

Dal 27 al 30 ottobre 2022 – Napoli, Teatro PalaPartenope

Dal 3 al 6 novembre 2022 – Bari, PalaFlorio

Dall’11 al 20 novembre 2022 – Catania, PalaCatania

26 e 27 novembre 2022 – Eboli (SA), PalaSele

Dal 2 al 4 dicembre 2022 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Dal 9 all’11 dicembre 2022 – Torino, Pala Alpitour

Dal 14 al 18 dicembre 2022 – Trieste, Teatro Politeama Rossetti

