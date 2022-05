Rise of the legend – La nascita della leggenda: trama e cast

Rise of the legend – La nascita della leggenda è un film di arti marziali del 2015, con protagonista il celebre Sammo Hung. Ecco trama e cast della pellicola.

Dopo la fortunata saga di Ip Man, dedicata alla storia del celebre maestro di kung fu che addestro Bruce Lee, il cinema cinese ci riprova con un’altra leggendaria figura delle arti marziali come Wong Fei Hung. Scopriamo la trama e il cast di Rise of the legend – La nascita della leggenda di Roy Chow.

Rise of the Legend – La nascita della leggenda: la trama del film

Nel 1868, nella Cina della corrotta dinastia Qing, il giovane Fei viene reclutato tra gli sgherri del gangster Lei Gong, impegnato a combattere una spietata guerra contro una fazione rivale per il controllo della città di Guangzhou. Col tempo, però, Fei scoprirà la verità sulle sue origini, e deciderà di percorrere un sentiero diverso, fatto di rettitudine e giustizia.

Rise of the Legend – La nascita della leggenda: il cast del film

Prodotto e realizzato in Cina, Rise of the Legend – La nascita della leggenda è un film dal cast interamente composto da attori cinesi, tra cui spicca il celeberrimo Sammo Hung, a lungo spalla di Jackie Chan e poi protagonista della serie tv Più forte ragazzi.

SAMMO HUNG – Maestro Lui

EDDIE PENG – Wong Fei Hung

ZHANG JIN – Wu Long

ANGELABABY – Xiao Hua

WANG LUODAN – Chun

JING BORAN – Fiery

WONG CHO-LAM – Big Tooth

QIN JUNJE – Foon

JACK FENG – North Evil

BYRON MANN – Black Crow

GAO TAIYU – Wing

TONY LEUNG KA-FAI – Wong Kei-Ying

