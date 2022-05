Il principe e il pirata: trama e cast

Il principe e il pirata è un film del 2001 di e con Leonardo Pieraccioni, affiancato dal fiso Massimo Ceccherini. Vediamo insieme trama e cast della pellicola.

Quinto film di Leonardo Pieraccioni, che questa volta presenta una variazione sul classico tema della commedia sentimentale, optando per una pellicola on the road dedicata alla sua amicizia con Massimo Ceccherini.

Il principe e il pirata: la trama del film

Leopoldo Natali è un maestro di scuola elementare che scopre da un videocassetta lasciatagli dal padre (fintosi morto e poi sparito nel nulla per sfuggire ai creditori) di aver un fratello: si tratta di Melchiorre, detto Gimondi, che attualmente si trova in carcere in Sicilia.

Il genitore ha lasciato ai due in eredità un prezioso quadro custodito da un notaio di Saint Vincent, per cui Leopoldo deve scendere in Sicilia a prendere il fratello, che ha ormai finito di scontare la pena, e assieme raggiunge la Valle d’Aosta.

Il principe e il pirata: il cast del film

Il principe e il pirata è costruito sul dualismo comico tra Pieraccioni e Ceccherini, protagonisti della vicenda attorno a cui ruota tutto il film. Tra gli altri volti noti del film c’è però anche Luisa Ranieri, all’epoca al suo esordio al cinema.

LEONARDO PIERACCIONI – maestro Leopoldo Natali

MASSIMO CECCHERINI – Melchiorre “Gimondi” Natali

LUISA RANIERI – Chiara

MELANIE GARREN – Melanie

LUCIO ALLOCCA – don Capece

CLAUDIO ANGELINI – Ubaldo

GIORGIO PICCHIANTI – Pierino Natali

VALERIA VITTI – Lella

PIETRO PULCINI – benzinaio dell’autostrada

