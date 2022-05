Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 di ieri sera 2 maggio volano parole grosse tra Clemente Russo e Nicolas Vaporidis: minacce e insulti, la verità

Succede di tutto nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda il 2 maggio. I naufraghi sono da settimane ai ferri corti e sono sempre più frequenti gli scontri. Nonostante lo scioglimento delle squadre Tiburon e Cucaracha, ci sono due vere e proprie fazioni sull’isola che continuano a litigare. Durante la settimana Alessandro ha scelto di spostarsi e ritornare nel gruppo della mamma Carmen Di Pietro attirando le critiche in primis di Blind, Laura Maddaloni e Clemente Russo.

L’episodio ha inasprito ulteriormente gli animi con Nicolas che ha attaccato Blind accusandolo di non avere carattere, mentre Clemente e Laura hanno difeso il cantante attaccando a loro volta Nicolas, definito falso dalla coppia. Subito dopo è stato il turno della pelota honduregna, una sorta di gara di pallanuoto che ha visto affrontarsi la squadra dei gialli composta da Blind, Roger, Laura, Clemente e Marco contro la squadra dei rossi formata da Edoardo, Guendalina, Alessandro, Carmen, Nick e Nicolas.

Una partita aggressiva con trattenute, sbracciate e tanto agonismo. A vincere la squadra dei gialli che hanno così costretto i rossi a dover nominare uno del loro gruppo. Di ritorno dal campo di gioco (il mare), è successo l’imprevedibile. I due gruppi si sono nuovamente scontrati con Alvin che ha dovuto fare da paciere per mettere fine all’ennesimo litigio. Parole grosse, provocazioni e insulti tra le due squadre con Nicolas che ha dichiarato di essere stato minacciato da Clemente Russo. L’ex pugile ha negato la minaccia e ha specificato che si riferiva solo alla sua voglia di metterlo al suo posto con le parole.

Clemente ha detto a Nicolas “ti faccio un c… così” con un gesto delle mani molto chiaro, ma il pugile a suo dire intendeva in palapa. Di contro Laura, la moglie di Clemente, ha attaccato Nicolas accusandolo di averle messo le mani addosso. L’attore si è difeso sostenendo di non aver avuto questo comportamento e che tutti erano testimoni e avevano visto la gara. Nicolas ha parlato di accuse gravi e che mai ha messo le mani addosso ad una donna. Durante il battibecco, Vladimir Luxuria ha cercato di fare ordine e di capire cosa stesse succedendo. La richiesta dell’opinionista ha però provocato una reazione rabbiosa di Laura Maddaloni che in lacrime ha minacciato di lasciare l’isola perché si sente attaccata sistematicamente da Vladimir.

Durante lo scontro si è sentito nel caos generale Laura Maddaloni parlare di avvocati, c’è quindi il sospetto che la moglie di Clemente Russo possa avere l’intenzione di agire legalmente una volta tornata in Italia.