Summertime 3 tutte le canzoni della serie tv

Mercoledì 4 maggio è uscita finalmente l’attesissima terza stagione di Summertime, atto conclusivo della serie Netflix. Un prodotto molto amato, che si contraddistingue anche per la sua spettacolare colonna sonora, che contiene alcune delle canzoni più amate dai giovani. La colonna sonora è stata curata dall’artista Giorgio Poi ed è stata uno dei grandi successi dalla serie, tanto che Netflix ha realizzato una playlist con le canzoni di Summertime.

Summertime: la playlist con la colonna sonora

Su Spotify è infatti disponibile una playlist con le canzoni della serie, che va da alcuni tormentoni indie come Mancarsi dei Coma_ Cose o Guerra e Pace degli Psicologi fino a brani importanti della storia della musica italiana come Il cielo in una stanza e Il mondo di Jimmy Fontana. Ecco, dunque, tutte le canzoni presenti nella playlist:

Leoni – Francesca Michielin, Giorgio Poi feat (Stato di Natura)

Missili – Frah Quintale, Giorgio Poi

Anima Lattina – Coma_Cose

Mancarsi – Coma_Cose

San Siro – Franco126

Estate dimmerda – Salmo

Havana Samples – Kisala

Autostima – Psicologi

Mammastomale (feat Salmo) – prod. Dade

A Thousand Times – Melodrame

Brava – Priestess

Italove – Emmanuelle

Show ‘Em – La+ch Remix

Start to Move – John Canoe

Doppio Nodo – Giorgio Poi

Sorry – Bildjan

Il cielo in una stanza – Mina

Come Quella Volta – Laila Al Habash

Jane – John Mitic

The Less I Know The Better – Tame Impala

Cuore – Clavdio

Let’s Ride – Gabe Kubanda

I Like Chopin – Gazebo

Tainted Love – Soft Cell

Coffee near Central Park – Yumeliko

Lucy – Francesco De Leo

64 Bars (Prod. by Bassi Maestro) – Frah Quintale

V – Francesco De Leo

Susanne – Seville

Redbone – Childish Gambino

Just Like Honey – The Jesus and Mary Chain

Inside Battle – Lars Koehoorn

Il Mondo – Jimmy Fontana

Thoiry Remix – Achille Lauro feat Gemitaiz, Quentin40, Puritano, Boss Doms

Some days in Time – Muunjuun

Estate – Erlend Oye

Ti sorprenderebbe – Germanò

Zoloft – Findlay

Estate – Bruno Martino

Oh Satellity – Mèsa

Stanza singola – Franco126 feat Tommaso Paradiso

Vinavil – Giorgio Poi

Manchester – Bartolini

Bluetooth – Laila Al Habash

Penelope – Bartolini

Guerra e Pace – Psicologi

Terrore – Colombre

Napoleone – Giorgio Poi

Summertime – Raphael Gualazzi

La Colpa – Mèsa

Cadillac – Achille Lauro, Boss Doms, Gow Tribe

Gli occhi – Frah Quintale

Estate – Barney Wilen Quintet

